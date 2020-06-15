«Яндекс» запустил сервис видеоконференций

Сервис работает в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Постепенно «Телемост» будет интегрирован и в другие продукты «Яндекса» и заработает в других браузерах, отмечается в сообщении. Сервис доступен по прямой ссылке telemost.yandex.ru.