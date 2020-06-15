«Яндекс» запустил сервис видеоконференций

«Яндекс» запустил сервис для видеовстреч под названием «Яндекс.Телемост», говорится в сообщении компании. Сервис позволит людям быстро организовать деловую или личную встречу онлайн. При этом время беседы не ограничено.
Сервис работает в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Постепенно «Телемост» будет интегрирован и в другие продукты «Яндекса» и заработает в других браузерах, отмечается в сообщении. Сервис доступен по прямой ссылке telemost.yandex.ru.
В мае «Почта Mail.ru» запустила сервис групповых видеозвонков, в которых может участвовать до 100 человек, сообщала пресс-служба компании. Свой сервис для видеозвонков с возможностью подключения до восьми человек запустила также социальная сеть «В контакте» в мобильном приложении.