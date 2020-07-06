Правозащитники подали жалобу в ЕСПЧ о распознавании лиц на митингах в Москве
Жительница Москвы Алена Попова вместе с бывшим заместителем министра энергетики Владимиром Миловым подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о применении технологий распознавания лиц во время протестов в сентябре 2019 г. после выборов в Мосгордуму, передает РБК заявление правозащитной организации «Агора».
Милов и Попова полагают, что их использование во время митинга нарушает положение Европейской конвенции по правам человека, предписывающее охранять частную жизнь. В совокупности с тем, что участники митинга не могли избежать идентификации, это также нарушало право на свободу собраний, утверждают они. Демонстрация в сентябре 2019 г. была анонсирована как собрание политической оппозиции, и неизбирательное использование распознавания лиц привело к сбору биометрических данных о тысячах сторонников оппозиции, указано в жалобе ЕСПЧ.
Ранее Попова пыталась оспорить применение технологий распознавания лиц в Москве в судах города. В 2019 г. Савеловский районный суд постановил, что данные, полученные системами, не позволяют установить личность человека. Таким образом, они не являются персональными биометрическими данными и на их сбор и обработку не требуется письменного разрешения, указано в мотивировочной части решения.
В мае 2020 г. в США начались протесты против расизма и полицейской жестокости в США, вскоре после этого крупные американские компании, разрабатывающие системы распознавания лиц, установили ограничения на работу с правоохранительными органами. В июне IBM сообщила о своем выходе с рынка подобных систем, объяснив свое решение «общественным диалогом о том, стоит ли правоохранительным органам применять распознавание лиц». После этого Amazon объявила годовой мораторий на продажу технологий распознавания лиц полиции. Microsoft заявила, что не будет лицензировать их полиции в принципе. NEC, Cognitec, iOmniscient и Clearview AI, наоборот, подтвердили намерение продолжить поставки когнитивных технологий правоохранительным органам, сообщает CNN.