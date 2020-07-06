Правозащитники подали жалобу в ЕСПЧ о распознавании лиц на митингах в Москве

В мае 2020 г. в США начались протесты против расизма и полицейской жестокости в США, вскоре после этого крупные американские компании, разрабатывающие системы распознавания лиц, установили ограничения на работу с правоохранительными органами. В июне IBM сообщила о своем выходе с рынка подобных систем, объяснив свое решение «общественным диалогом о том, стоит ли правоохранительным органам применять распознавание лиц». После этого Amazon объявила годовой мораторий на продажу технологий распознавания лиц полиции. Microsoft заявила, что не будет лицензировать их полиции в принципе. NEC, Cognitec, iOmniscient и Clearview AI, наоборот, подтвердили намерение продолжить поставки когнитивных технологий правоохранительным органам, сообщает CNN.