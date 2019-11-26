Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система работает в соответствии с законом о персональных данных и государственной программой, говорила в суде представитель департамента Наталья Андриянова. Но суд не ответил на вопросы, которые ставились в иске, указывает адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, участвовавший в его подготовке. Суд объяснил, что ДИТ хранит только изображение граждан и после передачи этих данных не отвечает за их сохранность, отмечает Дарбинян. Между тем в иске ставился вопрос о процедуре доступа к данным и об их сохранности. «Мы надеялись, что процесс позволит ближе познакомиться с регламентами ведомства, которые устанавливают порядок доступа сотрудников правоохранительных органов к биометрическим базам данных, – говорит Дарбинян. – Нам также не удалось выяснить, какие существуют гарантии сохранности этой информации, есть подозрение, что доступ к ней имеют не только те сотрудники, которым это положено по должности».