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Песков прокомментировал требование запретить систему распознавания лиц в Москве

Системы распознавания лиц, аналогичные действующей в Москве, зарекомендовали себя в сфере обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал требование москвички Алены Поповой запретить властям использовать технологию распознавания лиц, поскольку работа этой системы противоречит Конституции.

Песков подчеркнул, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц помогает ловить преступников и предотвращать теракты по всему миру, передает «Интерфакс». Представитель Кремля добавил, что москвичка имеет право обратиться в суд для рассмотрения своей жалобы.

О требовании Поповой «Ведомостям» рассказал юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий ее интересы в суде. По словам Дарбиняна, она оспорила в Савеловском суде законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. По ее мнению, обработка биометрии без письменного согласия граждан нарушает их право на частную жизнь, а также закон о персональных данных.

Поводом для жалобы стала личная ситуация москвички. Весной 2018 г. она провела одиночный пикет у Госдумы. Тверской суд оштрафовал ее за это на 20 000 руб. Рассматривая ее дело, суд изучил записи с камер видеонаблюдения с 32-кратным увеличением изображения лица Поповой. По мнению Поповой, в ее отношении применялась технология распознавания лиц. Применение этой технологии в Москве по умолчанию и в режиме реального времени незаконно, считает она.