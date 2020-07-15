Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

На Google подали в суд из-за невидимой слежки за владельцами аккаунтов

Ведомости

Юридическая компания Boies Schiller Flexner подала исковое заявление к Google в калифорнийский суд. Поводом для иска стала программа Firebase Google, которая ведет сбор данных о пользователях, даже при отключении опций отслеживания в настройках google-аккаунтов, сообщает Reuters.

По данным агентства, иска подан в Калифорнии, в окружной суд Сан-Хосе на материнскую компанию Google Alphabet. Юридическая компания Boies Schiller Flexner представляет интересы группы истцов. В июне 2020 г. она уже подала иск к it-гиганту из-за слежки за пользователями, которую ведет браузер Chrome при выборе режима инкогнито, предназначенного для сокрытия интернет-активностей юзера. Интернет-компания тогда заявила, что будет бороться в суде против позиции истца.

В исковом заявлении Boies Schiller Flexner указывается, что Google своими действия нарушает федеральный закона о прослушке и калифорнийский закон о конфиденциальности, поскольку продолжает регистрировать интернет-активности пользователей во всех типах приложений, несмотря на отключение ими функций отслеживания в настройках аккаунта Google. Программа Firebase Google, говорится в иске, обычно работает внутри приложений невидимо для потребителей. Таким образом, отмечается в иске, Google, несмотря на запреты владельца аккаунта, продолжает перехватывать данные об использовании приложений и просмотрах интернет-ресурсов, а также личную информацию.

В марте агентство сообщало, что американские антимонопольные службы начали расследование о незаконных конкурентных преимуществах в рекламе и других направлениях деятельности, которые Google получила за счет неизбежной для пользователей установки Firebase. Firebase Google — популярное среди разработчиков приложений программное обеспечение для хранения данных, доставки уведомлений и рекламы, а также отслеживания сбоев и кликов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных