На Google подали в суд из-за невидимой слежки за владельцами аккаунтов

В исковом заявлении Boies Schiller Flexner указывается, что Google своими действия нарушает федеральный закона о прослушке и калифорнийский закон о конфиденциальности, поскольку продолжает регистрировать интернет-активности пользователей во всех типах приложений, несмотря на отключение ими функций отслеживания в настройках аккаунта Google. Программа Firebase Google, говорится в иске, обычно работает внутри приложений невидимо для потребителей. Таким образом, отмечается в иске, Google, несмотря на запреты владельца аккаунта, продолжает перехватывать данные об использовании приложений и просмотрах интернет-ресурсов, а также личную информацию.