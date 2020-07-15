На Google подали в суд из-за невидимой слежки за владельцами аккаунтов
Юридическая компания Boies Schiller Flexner подала исковое заявление к Google в калифорнийский суд. Поводом для иска стала программа Firebase Google, которая ведет сбор данных о пользователях, даже при отключении опций отслеживания в настройках google-аккаунтов, сообщает Reuters.
По данным агентства, иска подан в Калифорнии, в окружной суд Сан-Хосе на материнскую компанию Google Alphabet. Юридическая компания Boies Schiller Flexner представляет интересы группы истцов. В июне 2020 г. она уже подала иск к it-гиганту из-за слежки за пользователями, которую ведет браузер Chrome при выборе режима инкогнито, предназначенного для сокрытия интернет-активностей юзера. Интернет-компания тогда заявила, что будет бороться в суде против позиции истца.
В исковом заявлении Boies Schiller Flexner указывается, что Google своими действия нарушает федеральный закона о прослушке и калифорнийский закон о конфиденциальности, поскольку продолжает регистрировать интернет-активности пользователей во всех типах приложений, несмотря на отключение ими функций отслеживания в настройках аккаунта Google. Программа Firebase Google, говорится в иске, обычно работает внутри приложений невидимо для потребителей. Таким образом, отмечается в иске, Google, несмотря на запреты владельца аккаунта, продолжает перехватывать данные об использовании приложений и просмотрах интернет-ресурсов, а также личную информацию.
В марте агентство сообщало, что американские антимонопольные службы начали расследование о незаконных конкурентных преимуществах в рекламе и других направлениях деятельности, которые Google получила за счет неизбежной для пользователей установки Firebase. Firebase Google — популярное среди разработчиков приложений программное обеспечение для хранения данных, доставки уведомлений и рекламы, а также отслеживания сбоев и кликов.