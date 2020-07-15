Минтранс назвал срок запуска сервиса беспилотных такси в Москве

В 2018 г. был запущен эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. В столице машины тестируют в основном в районе Раменки, на Мичуринском проспекте, южном дублере Кутузовского и Комсомольского проспектов, а также в Центральном административном округе. В Москве свои разработки тестируют «Яндекс» и МАДИ, в Татарстане — «Камаз».