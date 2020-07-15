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Минтранс назвал срок запуска сервиса беспилотных такси в Москве

Ведомости

Первые беспилотные такси появятся на дорогах Москвы не ранее 2024 г., передает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра транспорта Алексея Семенова. «2024 год — это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — сказал он.

 В свою очередь директор по корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев во время онлайн-дискуссии, организованной «Росконгрессом», заявил, что поездка в беспилотном такси будет дешевле, чем поездка на такси с водителем.

Сейчас в Москве в рамках эксперимента тестируют более ста беспилотных автомобилей «Яндекса». Однако во время испытаний за рулем машины находится водитель.

В 2018 г. был запущен эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. В столице машины тестируют в основном в районе Раменки, на Мичуринском проспекте, южном дублере Кутузовского и Комсомольского проспектов, а также в Центральном административном округе. В Москве свои разработки тестируют «Яндекс» и МАДИ, в Татарстане — «Камаз».

В будущем тестирование также начнется во Владимирской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, а также в Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее по теме: Медведев и Волож протестировали беспилотный автомобиль «Яндекса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных