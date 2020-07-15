Минтранс назвал срок запуска сервиса беспилотных такси в Москве
Первые беспилотные такси появятся на дорогах Москвы не ранее 2024 г., передает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра транспорта Алексея Семенова. «2024 год — это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — сказал он.
В свою очередь директор по корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев во время онлайн-дискуссии, организованной «Росконгрессом», заявил, что поездка в беспилотном такси будет дешевле, чем поездка на такси с водителем.
Сейчас в Москве в рамках эксперимента тестируют более ста беспилотных автомобилей «Яндекса». Однако во время испытаний за рулем машины находится водитель.
В 2018 г. был запущен эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. В столице машины тестируют в основном в районе Раменки, на Мичуринском проспекте, южном дублере Кутузовского и Комсомольского проспектов, а также в Центральном административном округе. В Москве свои разработки тестируют «Яндекс» и МАДИ, в Татарстане — «Камаз».
В будущем тестирование также начнется во Владимирской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, а также в Санкт-Петербург и Подмосковье.