Маск объявил о строительстве автозавода Tesla в Техасе
Tesla планирует построить автозавод по производству электромобилей в штате Техас. Об этом сообщил в среду на телеконференции, приуроченной к публикации квартального отчета Teslа, гендиректор и основатель компании Илон Маск. Компания также может войти в индекс S & P 500, пишет со ссылкой на представителя S & P Dow Jones Indexes газета The Wall Street Journal
Во время разговора с аналитиками Илон Маск сказал, что Tesla выбрала место недалеко от Остина (штат Техас), пишет The Wall Street Journal. По словам Маска, на втором сборочном заводе в США Tesla будет строить электропикапы Cybertruck и электрокары Model 3 и Model Y для восточной части Соединенных Штатов. Завод расположится на участке земли площадью более 809,3 га с «потрясающим видом прямо на реку Колорадо». В опубликованном отчета компании место строительства завода не указывается, но упоминается план его строительства. Tesla также планирует увеличить производство на своем первом заводе во Фримонте (штат Калифорния) — с 400 000 до 500 000 электромобилей Model 3 и Model Y.
Как отмечает WSJ, Tesla впервые за свою 17-летнюю историю сообщила о четвертом подряд прибыльном квартале. Автопроизводитель получил прибыль в размере $104 миллионов во втором квартале 2020 г. Компания сообщила, что она составила $2,18 за акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали убыток в размере двух центов на акцию ранее в тот же день. Акции компании выросли более чем втрое в 2020 г., доведя рыночную стоимость Tesla до $295 миллиардов, пишет WSJ со ссылкой на FactSet.
Отчет о прибыли автоматически не приводит к включению в индекс S & P 500 , но Tesla будет иметь право на рассмотрение комитета из восьми человек, определяющего состав компаний, включенных в индекс, отмечает газета со ссылкой на представителя S&P Dow Jones Indexes. Он заявил, что добавление акций в индекс может произойти в любой момент, как только компания получит право на рассмотрение. Индекс балансируется четыре раза в год, но комитет может добавлять или удалять компании в в любое другое время. Индекс S & P 500 — это условная корзина, состоящая из акций 500 крупнейших по капитализации компаний США. В корзине сейчас 505 бумаг, поскольку некоторые компании представлены в индексе разными видами акций, которые торгуются на самых крупных американских фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ.
Tesla была основана Маском в 2003 г. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься выпуском энергонакопительных систем собственной разработки. Помимо завода в Калифорнии Tesla построила автозавод в Шанхае и начала строительство еще одного в Берлине. Компания заявляла в начале пандемии коронавируса о необходимости поиска нового места для своей штаб-квартиры. Из-за ограничительных мер в Калифорнии, вызванных распространением COVID-19, завод во Фримонте был закрыт с 23 марта. Илон Маск даже встречался с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и обсуждал с ним возможность перевода штаб-квартиры и завода в этот штат.