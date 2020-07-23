Маск объявил о строительстве автозавода Tesla в Техасе

Отчет о прибыли автоматически не приводит к включению в индекс S & P 500 , но Tesla будет иметь право на рассмотрение комитета из восьми человек, определяющего состав компаний, включенных в индекс, отмечает газета со ссылкой на представителя S&P Dow Jones Indexes. Он заявил, что добавление акций в индекс может произойти в любой момент, как только компания получит право на рассмотрение. Индекс балансируется четыре раза в год, но комитет может добавлять или удалять компании в в любое другое время. Индекс S & P 500 — это условная корзина, состоящая из акций 500 крупнейших по капитализации компаний США. В корзине сейчас 505 бумаг, поскольку некоторые компании представлены в индексе разными видами акций, которые торгуются на самых крупных американских фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ.