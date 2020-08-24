В России начались испытания новейшего комплекса С-500

В июне 2019 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в эфире «Россия 1», что ЗРК С-500 Москва «не за какие деньги» не продаст иностранным государствам, пока не оснастит ими собственную армию. В то же время комплексы С-400 уже поставлены в Китай и Турцию, обсуждалась их покупка Индией и рядом других стран.