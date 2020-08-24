В России начались испытания новейшего комплекса С-500
Государственные испытания перспективного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 уже начались, заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020»..
«Факт — начаты государственные испытания», — цитирует Борисова ТАСС.
Он добавил, что ЗРК сейчас существует в «упрощенной комплектации», но уже идут закупки комплектующих для серийного производства.
ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости — и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.
В июне 2019 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в эфире «Россия 1», что ЗРК С-500 Москва «не за какие деньги» не продаст иностранным государствам, пока не оснастит ими собственную армию. В то же время комплексы С-400 уже поставлены в Китай и Турцию, обсуждалась их покупка Индией и рядом других стран.