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В России начались испытания новейшего комплекса С-500

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Государственные испытания перспективного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 уже начались, заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020».. 

«Факт — начаты государственные испытания», — цитирует Борисова ТАСС.

Он добавил, что ЗРК сейчас существует в «упрощенной комплектации», но уже идут закупки комплектующих для серийного производства.

ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости — и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

В июне 2019 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в  эфире «Россия 1», что ЗРК С-500 Москва «не за какие деньги» не продаст иностранным государствам, пока не оснастит ими собственную армию. В то же время комплексы С-400 уже поставлены в Китай и Турцию, обсуждалась их покупка Индией и рядом других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных