Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Сбербанк восстановил работу мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», все операции совершаются в штатном режиме, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
«Наши специалисты уже всё исправили, и операции совершаются в штатном режиме», — сказано в сообщении.
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбои в работе приложения сегодня днем. Позже в своем телеграм-канале банк подтвердил эту информацию. Отмечалось, что трудности наблюдались при совершении переводов по вкладам.