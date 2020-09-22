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Украина заблокирует мобильное приложение «В контакте»

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Украинские специалисты по кибербезопасности в сотрудничестве с международными коллегами работают над блокировкой российской социальной сети «В контакте» на территории своей страны, сообщает иновещательная платформа «Укринформ».

«Доступность мобильного приложения «В контакте» в Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины», – приводит издание ответ Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на свой запрос.

Заместитель СНБО Украины Сергей Демедюк 15 сентября заявил, что возобновление работы российских соцсетей, включая «В контакте», накануне местных выборов на Украине «может представлять угрозу национальной безопасности страны».

Перед этим, 12 сентября, «В контакте» объявила, что украинцы теперь могут вновь использовать мобильное приложение соцсети без подключения к VPN. Блокировка ресурсов Mail.ru Group, в которую входит «В контакте», действует на территории Украины с мая 2017 г. Она была введена на три года, а 14 мая 2020 г. ее действие продлили на такой же срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных