Украина заблокирует мобильное приложение «В контакте»
Украинские специалисты по кибербезопасности в сотрудничестве с международными коллегами работают над блокировкой российской социальной сети «В контакте» на территории своей страны, сообщает иновещательная платформа «Укринформ».
«Доступность мобильного приложения «В контакте» в Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины», – приводит издание ответ Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на свой запрос.
Заместитель СНБО Украины Сергей Демедюк 15 сентября заявил, что возобновление работы российских соцсетей, включая «В контакте», накануне местных выборов на Украине «может представлять угрозу национальной безопасности страны».
Перед этим, 12 сентября, «В контакте» объявила, что украинцы теперь могут вновь использовать мобильное приложение соцсети без подключения к VPN. Блокировка ресурсов Mail.ru Group, в которую входит «В контакте», действует на территории Украины с мая 2017 г. Она была введена на три года, а 14 мая 2020 г. ее действие продлили на такой же срок.