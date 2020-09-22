Украина заблокирует мобильное приложение «В контакте»

Перед этим, 12 сентября, «В контакте» объявила, что украинцы теперь могут вновь использовать мобильное приложение соцсети без подключения к VPN. Блокировка ресурсов Mail.ru Group, в которую входит «В контакте», действует на территории Украины с мая 2017 г. Она была введена на три года, а 14 мая 2020 г. ее действие продлили на такой же срок.