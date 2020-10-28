Рогозин назвал дату развертывания российского конкурента OneWeb

«С 2021 года мы приступаем к развертыванию программы "Сфера", это многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения, мультиспектральные», — сказал Рогозин. Он добавил, что информацией, которую будут собирать спутники системы, Россия готова поделиться с партнерами по ЕАЭС.