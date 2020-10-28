Рогозин назвал дату развертывания российского конкурента OneWeb
Российская многофункциональная спутниковая система «Сфера», в задачи которой должно войти позиционирование и раздача высокоскоростного интернета, начнет развертывание с 2021 г., заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.
«С 2021 года мы приступаем к развертыванию программы "Сфера", это многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения, мультиспектральные», — сказал Рогозин. Он добавил, что информацией, которую будут собирать спутники системы, Россия готова поделиться с партнерами по ЕАЭС.
Президент России Владимир Путин анонсировал российскую программу «Сфера» в июне 2018 г. Она предполагает запуск в ближайшие несколько лет 640 спутников. Они будут заниматься позиционированием, радиолокационным зондированием Земли и обеспечением связи в труднодоступных районах, в том числе, на трассе Северного морского пути.
Позже Китай предложил «Роскосмосу» обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки для раздачи интернета. В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказывал, что в 2020–2022 гг. на «Сферу» заложено более 10 млрд руб.
Созданием орбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет уже занимается британский проект OneWeb. Над аналогичными проектами работают SpaceX и Amazon, причем первая уже запустила несколько сотен микроспутников для своей системы Starlink. Последний запуск SpaceXс 60 спутниками системы прошел в начале октября.