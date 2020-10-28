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Рогозин назвал дату развертывания российского конкурента OneWeb

Ведомости

Российская многофункциональная спутниковая система «Сфера», в задачи которой должно войти позиционирование и раздача высокоскоростного интернета, начнет развертывание с 2021 г., заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«С 2021 года мы приступаем к развертыванию программы "Сфера", это многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения, мультиспектральные», — сказал Рогозин. Он добавил, что информацией, которую будут собирать спутники системы, Россия готова поделиться с партнерами по ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин анонсировал российскую программу «Сфера» в июне 2018 г. Она предполагает запуск в ближайшие несколько лет 640 спутников. Они будут заниматься позиционированием, радиолокационным зондированием Земли и обеспечением связи в труднодоступных районах, в том числе, на трассе Северного морского пути.

Позже Китай предложил «Роскосмосу» обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки для раздачи интернета. В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказывал, что в 2020–2022 гг. на «Сферу» заложено более 10 млрд руб.

Созданием орбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет уже занимается британский проект OneWeb. Над аналогичными проектами работают SpaceX и Amazon, причем первая уже запустила несколько сотен микроспутников для своей системы Starlink. Последний запуск SpaceXс 60 спутниками системы прошел в начале октября.

Ранее по теме: SpaceX запустила ракету с 60 спутниками Starlink

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных