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SpaceX запустила ракету с 60 спутниками Starlink

Ведомости

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт ракеты состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 07.29 по времени восточного побережья США (14.29 мск).

Ранее SpaceX несколько раз откладывала запуск спутников Starlink, которые планируется вывести на орбиту на высоте 550 км от Земли. Пуски были отменены в конце сентября и начале октября. Причинами назывались погодные условия и проблемы оборудованием.

SpaceX планирует в рамках проекта Starlink запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной сети. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что компания привлекла $500 млн инвестиций на этот проект.

Ранее по теме: SpaceX снова отменила запуск группы спутников Starlink

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных