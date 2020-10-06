SpaceX запустила ракету с 60 спутниками Starlink
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.
Старт ракеты состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 07.29 по времени восточного побережья США (14.29 мск).
Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites https://t.co/KIKprKYswQ— SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020
Ранее SpaceX несколько раз откладывала запуск спутников Starlink, которые планируется вывести на орбиту на высоте 550 км от Земли. Пуски были отменены в конце сентября и начале октября. Причинами назывались погодные условия и проблемы оборудованием.
SpaceX планирует в рамках проекта Starlink запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной сети. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что компания привлекла $500 млн инвестиций на этот проект.