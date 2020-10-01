SpaceX снова отменила запуск группы спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX снова отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой спутников Starlink. Причиной отмены названы проблемы с наземным оборудованием.
«Отказ от сегодняшней миссии Starlink из-за показаний датчика наземной системы», — говорится в сообщении компании в Twitter. Новую дату запуска объявят после ее утверждения.
Запуск планировался на 1 октября в 9:17 по времени Восточного побережья США (16.17 мск). 28 сентября запуск также был отменен, причиной назывались неблагоприятные погодные условия.
SpaceX планирует в рамках проекта Starlink запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной сети. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что компания привлекла $500 млн инвестиций на этот проект.