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SpaceX снова отменила запуск группы спутников Starlink

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Компания Илона Маска SpaceX снова отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой спутников Starlink. Причиной отмены названы проблемы с наземным оборудованием.

«Отказ от сегодняшней миссии Starlink из-за показаний датчика наземной системы», — говорится в сообщении компании в Twitter. Новую дату запуска объявят после ее утверждения.

Запуск планировался на 1 октября в 9:17 по времени Восточного побережья США (16.17 мск). 28 сентября запуск также был отменен, причиной назывались неблагоприятные погодные условия.

SpaceX планирует в рамках проекта Starlink запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной сети. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что компания привлекла $500 млн инвестиций на этот проект.

Ранее по теме: SpaceX отложила запуск ракеты со спутниками Starlink из-за погоды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных