SpaceX отложила запуск ракеты со спутниками Starlink из-за погоды
Компания Илона Маска SpaceX снова отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой спутников Starlink из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на странице компании в Twitter.
«Откладываем запуск Starlink из-за погоды. Объявим новую дату запуска после подтверждения», — говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС, запуск планировался на 10:22 по времени восточного побережья США (17:22 мск) и был перенесен ориентировочно на вторник.
SpaceX планирует в рамках проекта Starlink запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной сети. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что компания привлекла $500 млн инвестиций на этот проект.