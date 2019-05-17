SpaceX второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками

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Группа «Черкизово» сменит прописку из-за налогов

Акционеры группы «Черкизово» на внеочередном собрании приняли решение изменить адрес регистрации и местоположение. Теперь вместо Москвы местом ее прописки будет подмосковная Кашира, следует из сообщения группы.

Смена юридического адреса связана с налогами, пояснил «Ведомостям» представитель компании. «Для Москвы мы одна из многих компаний, тогда как для Московской области – существенный налогоплательщик, а значит, регион готов предоставить нам как бизнесу значительно больше преференций», – уточнил он.

«Черкизово» – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины. В числе ее брендов – «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизово», «Пава-Пава». В 2018 г. консолидированная выручка «Черкизово» по МСФО выросла на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль – вдвое до 12 млрд руб. По итогам 2018 г. группа заплатила порядка 1 млрд руб. налогов, по данным ее годового отчета.

В Кашире «Черкизово» реализует проект по производству сырокопченых колбас, который считается одним из крупнейших в Европе. Летом 2018 г. группа запустила первую очередь завода мощностью 30 000 т готовой продукции в год и стоимостью около $100 млн. В планах – расширение производства, которое по объемам будет сопоставимо с первой очередью, рассказывал тогда в интервью «Ведомостям» гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов.

Кроме того, компания собирается в ближайшее время вложить «значительные инвестиции, чтобы перевести всю мясопереработку из Москвы в Московскую область», заявлял на открытии предприятия основатель группы Игорь Бабаев. В ответ на это губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал «большую программу поддержки группы как по участию в инфраструктуре, так и по предоставлению земли». «Мы – и на уровне городского округа, и на уровне регионального правительства – заинтересованы в том, чтобы вы осуществляли такие инвестиции, чтобы открывались новые фабрики и заводы в нашем Подмосковье», – добавлял тогда Воробьев.

В то же время офис группы останется в Москве на Лесной улице, отмечает «Интерфакс».