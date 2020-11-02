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Путин призвал использовать внебюджетные средства в космической сфере

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более активного использования внебюджетных и заемных средств в ракетно-космическом комплексе. Об этом он сказал в ходе совещания по финансированию и развитию космической отрасли, передает пресс-служба Кремля.

«Для достижения целей, стоящих перед российским ракетно-космическим комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнёрства, привлекать там, где это возможно, внебюджетные и заёмные средства. Аккуратно, конечно», — сказал Путин.

По его словам, дополнительные ресурсы необходимы для снижения зависимости отрасли от бюджетных средств.

«Мы знаем, как нужно с кредитами себя вести. Но нужно искать эти возможности, нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития, позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых, коммерчески привлекательных продуктов и услуг», — отметил глава государства.

Помимо этого, президент поручил участникам совещания сформировать согласованную позицию по финансированию космической программы на 2016-2025 годы. Потребности на исполнение проектов должны быть соотнесены с реальными возможностями бюджета, отметил Путин. При этом он призвал учитывать и факт выделения средств на поддержку экономики, граждан и системы здравоохранения в период эпидемии коронавируса.

«Потому при определении объёмов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты. Объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу», — подчеркнул российский лидер.

В августе этого года Минфин заявил о неэффективном использовании «Роскосмосом» бюджетных средств. По данным ведомства, в 2019 году госкорпорация использовала только 81% выделенных бюджетных средств.

Ранее по теме: Минфин заявил о неэффективном использовании «Роскосмосом» бюджетных средств

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных