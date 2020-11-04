Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

«Роскосмос» планирует начать первые запуски спутников «Сферы» в 2024 году

Ведомости

Первые запуски аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», в задачи которой должно войти позиционирование и раздача высокоскоростного интернета, могут начаться в 2024 г., сообщил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров в интервью журналу «Русский космос».

«В случае если финансирование первоочередных работ откроется со следующего года, то, надеюсь, уже в 2024 г. начнутся первые пуски, что позволит нам развернуть высокоорбитальный сегмент», — заявил он.

После этого «Роскосмос» начнет работы по развертыванию низкоорбитального сегмента, создавая параллельно системы радиолокационного мониторинга на базе малых космических аппаратов, добавил Прохоров.

Президент России Владимир Путин анонсировал российскую программу «Сфера» в июне 2018 г. Она предполагает запуск в ближайшие несколько лет 640 спутников. Они будут заниматься позиционированием, радиолокационным зондированием Земли и обеспечением связи в труднодоступных районах, в том числе, на трассе Северного морского пути.

Позже Китай предложил «Роскосмосу» обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки для раздачи интернета. В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказывал, что в 2020–2022 гг. на «Сферу» заложено более 10 млрд руб.

Созданием орбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет уже занимается британский проект OneWeb. Над аналогичными проектами работают SpaceX и Amazon, причем первая уже запустила несколько сотен микроспутников для своей системы Starlink. Последний запуск SpaceXс 60 спутниками системы прошел в начале октября.

Ранее по теме: Путин поставил задачу запустить 640 спутников «Сферы» за шесть лет

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных