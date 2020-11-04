«Роскосмос» планирует начать первые запуски спутников «Сферы» в 2024 году

Президент России Владимир Путин анонсировал российскую программу «Сфера» в июне 2018 г. Она предполагает запуск в ближайшие несколько лет 640 спутников. Они будут заниматься позиционированием, радиолокационным зондированием Земли и обеспечением связи в труднодоступных районах, в том числе, на трассе Северного морского пути.