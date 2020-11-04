«Роскосмос» планирует начать первые запуски спутников «Сферы» в 2024 году
Первые запуски аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», в задачи которой должно войти позиционирование и раздача высокоскоростного интернета, могут начаться в 2024 г., сообщил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров в интервью журналу «Русский космос».
«В случае если финансирование первоочередных работ откроется со следующего года, то, надеюсь, уже в 2024 г. начнутся первые пуски, что позволит нам развернуть высокоорбитальный сегмент», — заявил он.
После этого «Роскосмос» начнет работы по развертыванию низкоорбитального сегмента, создавая параллельно системы радиолокационного мониторинга на базе малых космических аппаратов, добавил Прохоров.
Президент России Владимир Путин анонсировал российскую программу «Сфера» в июне 2018 г. Она предполагает запуск в ближайшие несколько лет 640 спутников. Они будут заниматься позиционированием, радиолокационным зондированием Земли и обеспечением связи в труднодоступных районах, в том числе, на трассе Северного морского пути.
Позже Китай предложил «Роскосмосу» обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки для раздачи интернета. В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказывал, что в 2020–2022 гг. на «Сферу» заложено более 10 млрд руб.
Созданием орбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет уже занимается британский проект OneWeb. Над аналогичными проектами работают SpaceX и Amazon, причем первая уже запустила несколько сотен микроспутников для своей системы Starlink. Последний запуск SpaceXс 60 спутниками системы прошел в начале октября.