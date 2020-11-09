Hyperloop впервые испытали с пассажирами
Первое испытание скоростной транспортной системы Hyperloop с пассажирами на борту завершилось удачно, сообщает ее разработчик Virgin Hyperloop.
Как следует из сообщения компании, 8 ноября в капсуле на скорости 48 метров в секунду (160 км/ч) проехали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Испытания прошли в трубе системы длиной 500 м на полигоне компании DevLoop в штате Невада.
«Наш двухместный Experimental-Pod-2 (XP-2, Pegasus ) был построен для демонстрации критически важных подсистем безопасности, позволяющих пассажирам безопасно путешествовать в Hyperloop. Однако наша серийная капсула будет выглядеть радикально иначе и вмещать до 28 пассажиров», — пояснили в сообщении компании. В Virgin Hyperloop отметили, что целью теста было показать: поездка Hyperloop «так же безопасна, как и поездка на лифте».
В частности, экспериментальная капсула была оснащена всеми системами, которыми будет оснащена серийная: системой управления, быстро находящей и исправляющей нештатные ситуации, системой стабилизации и восстановления давления, очистки и фильтрации воздуха, пожаротушения, аварийного покидания капсулы и воздушных шлюзов.
Стартап Hyperloop One (сейчас Virgin Hyperloop) запустил проект вакуумного высокоскоростного поезда в 2014 году. Команда старается найти лучшее решение для идеи вакуумного поезда, предложенной бизнесменом и инженером Илоном Маском в 2013 году. В 2018 г. Hyperloop удалось разогнать испытательную капсулу без людей до скорости 466 км/ч в 1,2-километровой трубе. В целом компания провела уже более 400 тестов на полигоне в Неваде. Ожидается, что капсулы Hyperloop смогут перевозить пассажиров и грузы со скоростью до 1,2 тыс. км в час.
В проект высокоскоростного транспорта вложился ряд иностранных инвесторов, в том числе российских, включая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В 2015 году компания получила также и $11,1 млн от структур российского бизнесмена, совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, с марта 2018 г. находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве. Его фонд Caspian Venture стал одним из крупнейших акционеров проекта: к 2018 году он инвестировал более $100 млн — треть всех привлеченных на тот момент средств ($245 млн). В ноябре 2019 г. Магомедов покинул совет директоров Virgin Hyperloop. Еще раньше из проекта вышел РФПИ. Его доля не разглашалась.