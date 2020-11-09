Hyperloop впервые испытали с пассажирами

В проект высокоскоростного транспорта вложился ряд иностранных инвесторов, в том числе российских, включая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В 2015 году компания получила также и $11,1 млн от структур российского бизнесмена, совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, с марта 2018 г. находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве. Его фонд Caspian Venture стал одним из крупнейших акционеров проекта: к 2018 году он инвестировал более $100 млн — треть всех привлеченных на тот момент средств ($245 млн). В ноябре 2019 г. Магомедов покинул совет директоров Virgin Hyperloop. Еще раньше из проекта вышел РФПИ. Его доля не разглашалась.