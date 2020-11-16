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SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС

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Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде, говорится на сайте NASA. 

Корабль Crew Dragon доставит на МКС троих американских и одного японского астронавта. Они пробудут на МКС шесть месяцев. «Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и Шенноном Уокером, а также Соити Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), чтобы начать шестимесячную научную миссию на борту космической станции», — говорится в сообщении.

Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 проводится в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов NASA. Астронавты Crew-1 присоединятся к экипажу 64 экспедиции МКС в составе командира Сергея Рыжикова и бортинженера Сергея Кудрявцева из «Роскосмоса», а также бортинженера Кейт Рубинс из NASA.

Предыдущий полет на Crew Dragon и первый в мире пилотируемый полет, осуществленной частной компанией, состоялся 30 мая с мыса Канаверал во Флориде. Ракета успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. 31 мая Crew Dragon пристыковался к МКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных