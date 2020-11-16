SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС
Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде, говорится на сайте NASA.
Корабль Crew Dragon доставит на МКС троих американских и одного японского астронавта. Они пробудут на МКС шесть месяцев. «Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и Шенноном Уокером, а также Соити Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), чтобы начать шестимесячную научную миссию на борту космической станции», — говорится в сообщении.
Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 проводится в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов NASA. Астронавты Crew-1 присоединятся к экипажу 64 экспедиции МКС в составе командира Сергея Рыжикова и бортинженера Сергея Кудрявцева из «Роскосмоса», а также бортинженера Кейт Рубинс из NASA.
Предыдущий полет на Crew Dragon и первый в мире пилотируемый полет, осуществленной частной компанией, состоялся 30 мая с мыса Канаверал во Флориде. Ракета успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. 31 мая Crew Dragon пристыковался к МКС.