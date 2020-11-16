SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС

Корабль Crew Dragon доставит на МКС троих американских и одного японского астронавта. Они пробудут на МКС шесть месяцев. «Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и Шенноном Уокером, а также Соити Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), чтобы начать шестимесячную научную миссию на борту космической станции», — говорится в сообщении.