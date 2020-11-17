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Россияне смогут добровольно сообщить о коронавирусе через приложение

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Минцифры разработало приложение, с помощью которого пользователи смогут добровольно сообщать о заболевании коронавирусом и уведомить всех, кто с ними контактировал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство.

Предполагается, что приложение запустят в ближайшее время. Оно направит уведомление всем, кто контактировал с заболевшим в течение последних двух недель. При этом приложение не будет собирать информацию о пользователях, подчеркнули в ведомстве.

«Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании закрытого ресурса с данными о переболевших коронавирусом и вакцинированных от него. В Минздраве подчеркнули, что это поможет «эффективно контролировать ход вакцинальной кампании и аккумулировать данные о лицах, имеющих иммунитет к COVID-19».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных