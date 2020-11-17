Россияне смогут добровольно сообщить о коронавирусе через приложение
Минцифры разработало приложение, с помощью которого пользователи смогут добровольно сообщать о заболевании коронавирусом и уведомить всех, кто с ними контактировал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство.
Предполагается, что приложение запустят в ближайшее время. Оно направит уведомление всем, кто контактировал с заболевшим в течение последних двух недель. При этом приложение не будет собирать информацию о пользователях, подчеркнули в ведомстве.
«Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев, чьи слова передает пресс-служба ведомства.
В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании закрытого ресурса с данными о переболевших коронавирусом и вакцинированных от него. В Минздраве подчеркнули, что это поможет «эффективно контролировать ход вакцинальной кампании и аккумулировать данные о лицах, имеющих иммунитет к COVID-19».