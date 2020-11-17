Приложение «Метро Москвы» стало показывать загруженность вагонов
Обновленное приложение «Метро Москвы» стало показывать загруженность прибывающих поездов, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем Telegram-канале.
«Выбирайте самый свободный вагон — приложение расскажет о загруженности прибывающих поездов», — говорится в сообщении. В приложении также запущен чат-бот, который круглосуточно может ответить на вопросы пользователей.
Транспортную карту «Тройка» теперь можно привязать к личному кабинету и удаленно управлять ее балансом. Кроме того, с помощью приложения можно планировать поездки по разным параметрам – минимальному количеству пересадок, затраченному времени, «а фильтры помогут выбрать станции, где можно, к примеру, купить кофе или найти туалет», рассказали в Дептрансе. Обновленная версия приложения доступна в Google Play, App Store и AppGallery.
Со 2 ноября в метро Москвы действует скидка 50% на поездки с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Скидка действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро до 2 июля 2021 г. Глава Дептранса Максим Ликсутов заявлял, что власти Москвы могут сделать эту скидку постоянной.