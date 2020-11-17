Приложение «Метро Москвы» стало показывать загруженность вагонов

Транспортную карту «Тройка» теперь можно привязать к личному кабинету и удаленно управлять ее балансом. Кроме того, с помощью приложения можно планировать поездки по разным параметрам – минимальному количеству пересадок, затраченному времени, «а фильтры помогут выбрать станции, где можно, к примеру, купить кофе или найти туалет», рассказали в Дептрансе. Обновленная версия приложения доступна в Google Play, App Store и AppGallery.