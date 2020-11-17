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Приложение «Метро Москвы» стало показывать загруженность вагонов

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Обновленное приложение «Метро Москвы» стало показывать загруженность прибывающих поездов, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем Telegram-канале.

«Выбирайте самый свободный вагон — приложение расскажет о загруженности прибывающих поездов», — говорится в сообщении. В приложении также запущен чат-бот, который круглосуточно может ответить на вопросы пользователей.

Транспортную карту «Тройка» теперь можно привязать к личному кабинету и удаленно управлять ее балансом. Кроме того, с помощью приложения можно планировать поездки по разным параметрам – минимальному количеству пересадок, затраченному времени, «а фильтры помогут выбрать станции, где можно, к примеру, купить кофе или найти туалет», рассказали в Дептрансе. Обновленная версия приложения доступна в Google Play, App Store и AppGallery.

Со 2 ноября в метро Москвы действует скидка 50% на поездки с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Скидка действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро до 2 июля 2021 г. Глава Дептранса Максим Ликсутов заявлял, что власти Москвы могут сделать эту скидку постоянной.

Ранее по теме: Собянин рассказал о введении скидок на проезд в метро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных