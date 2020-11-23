«Лаборатория Касперского» назвала главные киберугрозы 2021 года
Политический кибершпионаж, атаки через сети 5G и киберкампании на тему пандемии являются главными угрозами кибербезопасности в 2021 г. Об этом говорится в прогнозе исследовательского центра GReAT «Лаборатории Касперского».
Там отмечается, что правительства разных стран всё чаще будут громко заявлять о причастности конкретной группы к той или иной атаке. Раскрытие информации о кибероружии через официальные каналы правительственных организаций позволит активнее бороться с кампаниями кибершпионажа, поскольку рассекреченные инструменты использовать сложнее. Также аналитики прогнозируют рост числа целевых атак на сетевые устройства.
«В результате глобального тренда на удалённую работу злоумышленники сосредоточатся на эксплуатации уязвимостей сетевых устройств, таких как VPN-шлюзы, и будут собирать учётные данные пользователей с помощью методов социальной инженерии, например фишинга», — отмечается в исследовании.
Уязвимость сетей 5G станет «лазейкой» для киберпреступников, говорится в исследовании: чем популярнее она будет становиться, тем активнее злоумышленники станут искать в ней бреши. Кроме того, продолжится рост числа киберкампаний — их организаторы продолжат наживаться на пандемии и использовать её для проникновения в целевые системы, поскольку COVID-19 будет глобально влиять на жизнь людей и в следующем году.
«В мире нет ни одной команды экспертов, которая имела бы исчерпывающее представление обо всех сложных кибератаках» — прокомментировал исследование заместитель руководителя глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Сергей Новиков.