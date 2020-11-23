«Лаборатория Касперского» назвала главные киберугрозы 2021 года

Уязвимость сетей 5G станет «лазейкой» для киберпреступников, говорится в исследовании: чем популярнее она будет становиться, тем активнее злоумышленники станут искать в ней бреши. Кроме того, продолжится рост числа киберкампаний — их организаторы продолжат наживаться на пандемии и использовать её для проникновения в целевые системы, поскольку COVID-19 будет глобально влиять на жизнь людей и в следующем году.