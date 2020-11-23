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«Лаборатория Касперского» назвала главные киберугрозы 2021 года

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Политический кибершпионаж, атаки через сети 5G и киберкампании на тему пандемии являются главными угрозами кибербезопасности в 2021 г. Об этом говорится в прогнозе исследовательского центра GReAT «Лаборатории Касперского».

Там отмечается, что правительства разных стран всё чаще будут громко заявлять о причастности конкретной группы к той или иной атаке. Раскрытие информации о кибероружии через официальные каналы правительственных организаций позволит активнее бороться с кампаниями кибершпионажа, поскольку рассекреченные инструменты использовать сложнее. Также аналитики прогнозируют рост числа целевых атак на сетевые устройства. 

«В результате глобального тренда на удалённую работу злоумышленники сосредоточатся на эксплуатации уязвимостей сетевых устройств, таких как VPN-шлюзы, и будут собирать учётные данные пользователей с помощью методов социальной инженерии, например фишинга», — отмечается в исследовании. 

Уязвимость сетей 5G станет «лазейкой» для киберпреступников, говорится в исследовании: чем популярнее она будет становиться, тем активнее злоумышленники станут искать в ней бреши. Кроме того, продолжится рост числа киберкампаний — их организаторы продолжат наживаться на пандемии и использовать её для проникновения в целевые системы, поскольку COVID-19 будет глобально влиять на жизнь людей и в следующем году. 

«В мире нет ни одной команды экспертов, которая имела бы исчерпывающее представление обо всех сложных кибератаках» — прокомментировал исследование заместитель руководителя глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Сергей Новиков. 

Ранее по теме: Microsoft обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от коронавируса

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных