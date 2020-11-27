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«Яндекс.Карты» начали показывать загруженность станций метро Москвы

Ведомости

Приложение «Яндекс.Карты» стало показывать загруженность станций московского метро, сообщила пресс-служба сервиса.

«Теперь пользователи "Яндекс.Карт" смогут заранее узнать, насколько загружены станции московского метро», — говорится в сообщении. При построении маршрута или выборе станции карты с помощью цветовых индикаторов – зеленого, оранжевого и красного – покажут загруженность станций.

Загруженность определяется с помощью специального алгоритма, который учитывает плотность сигналов GPS около станции. Помогали в разработке новой функции и сами пользователи, оценивая количество людей на станции во время передвижения в метро. «На основе их ответов была построена модель машинного обучения, которая определяет загруженность», — объяснили в пресс-службе.

Новая функция доступна в веб-версии сервиса и в мобильном приложении «Яндекс.Карт» на iOS и Android. В «Яндексе» отметили, что такая функция имеет особую важность из-за эпидемии коронавируса, когда людям необходимо соблюдать дистанцию.

На фоне пандемии в апреле «Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, а столичный дептранс сообщал, что обновленное приложение «Метро Москвы» стало показывать загруженность прибывающих поездов.

Со 2 ноября в метро Москвы действует скидка 50% на поездки с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Скидка действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро до 2 июля 2021 г. Глава Дептранса Максим Ликсутов заявлял, что власти Москвы могут сделать эту скидку постоянной.

Ранее по теме: Приложение «Метро Москвы» стало показывать загруженность вагонов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных