«Яндекс.Карты» начали показывать загруженность станций метро Москвы

Со 2 ноября в метро Москвы действует скидка 50% на поездки с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Скидка действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро до 2 июля 2021 г. Глава Дептранса Максим Ликсутов заявлял, что власти Москвы могут сделать эту скидку постоянной.