«Яндекс.Карты» начали показывать загруженность станций метро Москвы
Приложение «Яндекс.Карты» стало показывать загруженность станций московского метро, сообщила пресс-служба сервиса.
«Теперь пользователи "Яндекс.Карт" смогут заранее узнать, насколько загружены станции московского метро», — говорится в сообщении. При построении маршрута или выборе станции карты с помощью цветовых индикаторов – зеленого, оранжевого и красного – покажут загруженность станций.
Загруженность определяется с помощью специального алгоритма, который учитывает плотность сигналов GPS около станции. Помогали в разработке новой функции и сами пользователи, оценивая количество людей на станции во время передвижения в метро. «На основе их ответов была построена модель машинного обучения, которая определяет загруженность», — объяснили в пресс-службе.
Новая функция доступна в веб-версии сервиса и в мобильном приложении «Яндекс.Карт» на iOS и Android. В «Яндексе» отметили, что такая функция имеет особую важность из-за эпидемии коронавируса, когда людям необходимо соблюдать дистанцию.
На фоне пандемии в апреле «Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, а столичный дептранс сообщал, что обновленное приложение «Метро Москвы» стало показывать загруженность прибывающих поездов.
Со 2 ноября в метро Москвы действует скидка 50% на поездки с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Скидка действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро до 2 июля 2021 г. Глава Дептранса Максим Ликсутов заявлял, что власти Москвы могут сделать эту скидку постоянной.