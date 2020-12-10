Прототип корабля Starship Маска взорвался при посадке

Илон Маск в своем аккаунте в Twitter высоко оценил результаты испытаний и отметил, что, несмотря на взрыв ракеты при посадке, разработчики получили все необходимые данные. Маск поздравил SpaceX c успешным запуском прототипа Starship. «Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления, — написал он в Twitter. — Мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!»