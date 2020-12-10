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Прототип корабля Starship Маска взорвался при посадке

Ведомости

Прототип корабля для полета на Марс Starship SN8 компании SpaceX Илона Маска взорвался при посадке на стартовую площадку в округе Камерон в США. Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании. 

В сообщении SpaceX говорится, что прототип Starship успешно стартовал, перебросил топливо и выполнил маневр для приземления на стартовую площадку. «Низкое давление в баке топливного коллектора во время приземления привело к высокой скорости приземления, что привело к жесткой (и захватывающей!) посадке», — отметили в компании.

Илон Маск в своем аккаунте в Twitter высоко оценил результаты испытаний и отметил, что, несмотря на взрыв ракеты при посадке, разработчики получили все необходимые данные. Маск поздравил SpaceX c успешным запуском прототипа Starship. «Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления, — написал он в Twitter. — Мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных