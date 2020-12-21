РБК сообщил о планах запуска Mail.ru Group и «Ростелеком» аналога Zoom для школ
Mail.ru Group и «Ростелеком» планируют в первом квартале 2021 г. запустить сервис «Сферум» — аналог Zoom для обучения и общения школьников, сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами компаний. Собеседник издания отметил, что в начале года планируется протестировать платформу в 15 регионах России.
Источник рассказал, что сервисом можно будет пользоваться на компьютерах и ноутбуках и через мобильное приложение. На платформе можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально «поднять руку» и включить демонстрацию экрана. Издание отметило, что функции «Сферума» похожи на американский сервис Zoom, ставший популярным в период пандемии.
Также учителя смогут создавать закрытые сообщества и чаты для родителей и учеников. Для регистрации в «Сферуме» понадобится учетная запись VK Connect (Mail.ru Group владеет соцсетью «ВКонтакте») или портала Госуслуги, оператором которого является «Ростелеком».
Представители Mail.ru Group и «Ростелеком» подтвердили изданию, что работают над сервисом, но не прокомментировали детали.
О создании отечественных аналогов Zoom объявило Минцифры в начале ноября. По словам главы ведомства Максута Шадаева, над сервисами, которые должны появиться к 2022 г., работают «Яндекс» и Mail.ru Group, но подробностей не привёл.