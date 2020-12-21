РБК сообщил о планах запуска Mail.ru Group и «Ростелеком» аналога Zoom для школ

Источник рассказал, что сервисом можно будет пользоваться на компьютерах и ноутбуках и через мобильное приложение. На платформе можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально «поднять руку» и включить демонстрацию экрана. Издание отметило, что функции «Сферума» похожи на американский сервис Zoom, ставший популярным в период пандемии.