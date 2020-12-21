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РБК сообщил о планах запуска Mail.ru Group и «Ростелеком» аналога Zoom для школ

Ведомости

Mail.ru Group и «Ростелеком» планируют в первом квартале 2021 г. запустить сервис «Сферум» — аналог Zoom для обучения и общения школьников, сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами компаний. Собеседник издания отметил, что в начале года планируется протестировать платформу в 15 регионах России. 

Источник рассказал, что сервисом можно будет пользоваться на компьютерах и ноутбуках и через мобильное приложение. На платформе можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально «поднять руку» и включить демонстрацию экрана. Издание отметило, что функции «Сферума» похожи на американский сервис Zoom, ставший популярным в период пандемии. 

Также учителя смогут создавать закрытые сообщества и чаты для родителей и учеников. Для регистрации в «Сферуме» понадобится учетная запись VK Connect (Mail.ru Group владеет соцсетью «ВКонтакте») или портала Госуслуги, оператором которого является «Ростелеком». 

Представители Mail.ru Group и «Ростелеком» подтвердили изданию, что работают над сервисом, но не прокомментировали детали. 

О создании отечественных аналогов Zoom объявило Минцифры в начале ноября. По словам главы ведомства Максута Шадаева, над сервисами, которые должны появиться к 2022 г., работают «Яндекс» и Mail.ru Group, но подробностей не привёл.

Ранее по теме: В Минцифры назвали срок появления аналога Zoom от «Яндекс» и Mail.ru

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных