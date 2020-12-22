«Сбер» выпустил свой беспилотник на дороги Москвы

С 2018 г. испытывать беспилотники на дорогах общего пользования можно в Москве и Татарстане. В марте 2020 г. правительство расширило список таких территорий. В него вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области, а также Краснодарский край, Чувашия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономных округа. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 г.