Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии

«Сбер» выпустил свой беспилотник на дороги Москвы

Ведомости

«Сбер» 22 декабря выпускает свой первый беспилотный автомобиль на дороги общего пользования Москвы, сообщили в пресс-службе компании. Автомобили пройдут проверку «высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой».

«Первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies (соответствующее подразделение "Сбера", созданное в апреле 2020 г. — прим. ред.) выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса», — говорится в сообщении.

До конца года на дороги Москвы выйдут до 10 беспилотных машин «Сбера». Они уже прошли предварительные испытания и получили все необходимые разрешения. Беспилотники используют картографию сервиса 2ГИС, ранее вошедшего в экосистему «Сбера». «За рулём беспилотников в соответствии с требованиями текущего законодательства будут находиться водители», — заверили в компании.

В марте 2020 г. беспилотники на дороги общего пользования Москвы вывел «Яндекс». Они созданы на базе Hyundai Sonata. В целом за год «Яндекс» вывел на дороги общего пользования в России и США около 100 таких машин, часть флота предназначена для сервиса беспилотных такси в Иннополисе (Татарстан).

С 2018 г. испытывать беспилотники на дорогах общего пользования можно в Москве и Татарстане. В марте 2020 г. правительство расширило список таких территорий. В него вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области, а также Краснодарский край, Чувашия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономных округа. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 г.

Ранее по теме: Правительство увеличило список территорий для тестирования беспилотников

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных