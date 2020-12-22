«Сбер» выпустил свой беспилотник на дороги Москвы
«Сбер» 22 декабря выпускает свой первый беспилотный автомобиль на дороги общего пользования Москвы, сообщили в пресс-службе компании. Автомобили пройдут проверку «высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой».
«Первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies (соответствующее подразделение "Сбера", созданное в апреле 2020 г. — прим. ред.) выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса», — говорится в сообщении.
До конца года на дороги Москвы выйдут до 10 беспилотных машин «Сбера». Они уже прошли предварительные испытания и получили все необходимые разрешения. Беспилотники используют картографию сервиса 2ГИС, ранее вошедшего в экосистему «Сбера». «За рулём беспилотников в соответствии с требованиями текущего законодательства будут находиться водители», — заверили в компании.
С 2018 г. испытывать беспилотники на дорогах общего пользования можно в Москве и Татарстане. В марте 2020 г. правительство расширило список таких территорий. В него вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области, а также Краснодарский край, Чувашия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономных округа. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 г.