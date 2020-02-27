Правительство увеличило список территорий для тестирования беспилотников

Представитель «Яндекса» рассказал «Ведомостям», что компания планирует проводить основную часть тестирования в Москве, потому что здесь есть как сложные развязки и загруженные перекрестки, так и узкие улицы с более спокойным движением, и все это необходимо для отработки технологий. Представитель интернет-компании напомнил, что в Московской области есть еще две локации для тестирования: Сколково и закрытый полигон в Ступинском районе. «Включение Московской области в число регионов позволит нам, например, добираться от Москвы до этих локаций в автономном режиме», – выразил он надежду.