Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Технологии / Авто

Правительство увеличило список территорий для тестирования беспилотников

Эта мера позволит выйти на рынок региональным разработчикам
Денис Сивичев Екатерина Кинякина
Сертификаты, необходимые для тестирования беспилотников на дорогах общего пользования, получили автомобили «Яндекса» (на фото) и МАДИ /Евгений Разумный / Ведомости

С 1 марта 2020 г. беспилотники можно будет тестировать на новых территориях. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на портале правовой информации. Согласно принятому в 2018 г. аналогичному постановлению «высокоавтоматизированные» транспортные средства можно было эксплуатировать в тестовом режиме в Москве и Татарстане. Теперь же такие автомобили можно будет тестировать во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, а также в Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 г.

Разработчики беспилотных автомобилей и региональные правительства выступали с предложением увеличить перечень территорий еще в прошлом году, уточняет пресс-секретарь НП «Глонасс», представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев: тогда «Автонет» подготовил список регионов, утвердив его на рабочей группе, и направил в правительство. Благодаря принятому постановлению уже в ближайшее время беспилотники начнут тестировать в Ленинградской и Владимирской областях, а также на улицах Коврова (Владимирская область) и в Санкт-Петербурге, знает Федосеев.

Сертификаты, необходимые для тестирования беспилотников на дорогах общего пользования, получили автомобили «Яндекса» и МАДИ. «Ведомости» писали, что в ближайшее время к эксперименту может подключиться «Камаз». Представитель компании отметил, что в настоящий момент «Камаз» сконцентрирован на испытаниях на закрытых территориях, говорить об испытаниях «Камазов» на дорогах общего пользования пока преждевременно. В феврале «Камаз» запатентовал бескабинный электрический грузовик «Челнок»: опытный образец уже построен и проходит отладку в цехах предприятия, говорилось в официальном заявлении компании.

Беспилотники «Камаза» и МАДИ поедут по обычным дорогам

Зоны для тестирования беспилотников появится в десятке регионов России

Еще одним участником эксперимента станет проект «Беспилотный автомобиль» StarLine: его беспилотник сейчас проходит сертификацию во ФГУП НАМИ, рассказал «Ведомостям» руководитель StarLine Борис Иванов. Он предположил, что процедура займет еще две-три недели, после чего компания приступит к тестированию автомобиля на дорогах общего пользования Санкт-Петербурга.

Представитель «Яндекса» рассказал «Ведомостям», что компания планирует проводить основную часть тестирования в Москве, потому что здесь есть как сложные развязки и загруженные перекрестки, так и узкие улицы с более спокойным движением, и все это необходимо для отработки технологий. Представитель интернет-компании напомнил, что в Московской области есть еще две локации для тестирования: Сколково и закрытый полигон в Ступинском районе. «Включение Московской области в число регионов позволит нам, например, добираться от Москвы до этих локаций в автономном режиме», – выразил он надежду.

«Ведомости» писали, что Минпромторг оценил расходы на испытание одного беспилотника в 60 000–200 000 руб. в зависимости от возраста базового автомобиля и выбранной комплектации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.