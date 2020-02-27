Правительство увеличило список территорий для тестирования беспилотников
С 1 марта 2020 г. беспилотники можно будет тестировать на новых территориях. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на портале правовой информации. Согласно принятому в 2018 г. аналогичному постановлению «высокоавтоматизированные» транспортные средства можно было эксплуатировать в тестовом режиме в Москве и Татарстане. Теперь же такие автомобили можно будет тестировать во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, а также в Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 г.
Разработчики беспилотных автомобилей и региональные правительства выступали с предложением увеличить перечень территорий еще в прошлом году, уточняет пресс-секретарь НП «Глонасс», представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев: тогда «Автонет» подготовил список регионов, утвердив его на рабочей группе, и направил в правительство. Благодаря принятому постановлению уже в ближайшее время беспилотники начнут тестировать в Ленинградской и Владимирской областях, а также на улицах Коврова (Владимирская область) и в Санкт-Петербурге, знает Федосеев.
Сертификаты, необходимые для тестирования беспилотников на дорогах общего пользования, получили автомобили «Яндекса» и МАДИ. «Ведомости» писали, что в ближайшее время к эксперименту может подключиться «Камаз». Представитель компании отметил, что в настоящий момент «Камаз» сконцентрирован на испытаниях на закрытых территориях, говорить об испытаниях «Камазов» на дорогах общего пользования пока преждевременно. В феврале «Камаз» запатентовал бескабинный электрический грузовик «Челнок»: опытный образец уже построен и проходит отладку в цехах предприятия, говорилось в официальном заявлении компании.
Еще одним участником эксперимента станет проект «Беспилотный автомобиль» StarLine: его беспилотник сейчас проходит сертификацию во ФГУП НАМИ, рассказал «Ведомостям» руководитель StarLine Борис Иванов. Он предположил, что процедура займет еще две-три недели, после чего компания приступит к тестированию автомобиля на дорогах общего пользования Санкт-Петербурга.
Представитель «Яндекса» рассказал «Ведомостям», что компания планирует проводить основную часть тестирования в Москве, потому что здесь есть как сложные развязки и загруженные перекрестки, так и узкие улицы с более спокойным движением, и все это необходимо для отработки технологий. Представитель интернет-компании напомнил, что в Московской области есть еще две локации для тестирования: Сколково и закрытый полигон в Ступинском районе. «Включение Московской области в число регионов позволит нам, например, добираться от Москвы до этих локаций в автономном режиме», – выразил он надежду.
«Ведомости» писали, что Минпромторг оценил расходы на испытание одного беспилотника в 60 000–200 000 руб. в зависимости от возраста базового автомобиля и выбранной комплектации.