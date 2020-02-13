Беспилотники «Камаза» и МАДИ поедут по обычным дорогам
У беспилотников «Яндекса» наконец появятся конкуренты – «Камаз» и Московский автомобильно-дорожный университет (МАДИ) в ближайшее время начинают тестировать беспилотные технологии для автомобилей на дорогах общего пользования. Об этом знают представитель некоммерческого партнерства «Глонасс» (которое разрабатывало требования для беспилотников) и человек, близкий к Минпромторгу. Профессор МАДИ Султан Жанказиев и человек, близкий к «Камазу», подтвердили: в ближайшее время их беспилотники начнут тестирование на дорогах общего пользования. Представитель «Камаза» отказался от комментариев.
Для того чтобы начать тестирование, компании, разрабатывающие системы управления для беспилотных автомобилей, должны получить сертификат ФГУП НАМИ – подведомственной Минпромторгу организации, которая известна своей разработкой автомобиля для президентского кортежа Aurus. Жанказиев подтвердил «Ведомостям», что МАДИ получил сертификат на беспилотный Hyundai Solaris. В планах МАДИ на 2020 г. сертифицировать еще один автомобиль – Ford Focus 2, говорит Жанказиев.