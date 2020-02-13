Беспилотники «Камаза» и МАДИ поедут по обычным дорогам

У беспилотников «Яндекса» наконец появятся конкуренты – «Камаз» и Московский автомобильно-дорожный университет (МАДИ) в ближайшее время начинают тестировать беспилотные технологии для автомобилей на дорогах общего пользования. Об этом знают представитель некоммерческого партнерства «Глонасс» (которое разрабатывало требования для беспилотников) и человек, близкий к Минпромторгу. Профессор МАДИ Султан Жанказиев и человек, близкий к «Камазу», подтвердили: в ближайшее время их беспилотники начнут тестирование на дорогах общего пользования. Представитель «Камаза» отказался от комментариев.