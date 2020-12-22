Путин отложил обязательную предустановку российского ПО на гаджеты
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе до 1 апреля срока вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предполагалось, что закон вступит в силу 1 июля 2020 г. Однако срок перенесли на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса после обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину Ассоциации продавцов и производителей электроники (РАТЭК).
Изначально ввести обязательную предустановку российского софта на гаджеты, предназначенные к продаже в России, предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Инициатива ведомства входила в дорожную карту по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018–2020 гг., которую в августе 2018 г. утвердил занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев.
Новое требование позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, объясняли в ФАС.