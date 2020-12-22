Путин отложил обязательную предустановку российского ПО на гаджеты

Предполагалось, что закон вступит в силу 1 июля 2020 г. Однако срок перенесли на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса после обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину Ассоциации продавцов и производителей электроники (РАТЭК).