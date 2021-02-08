В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

«Мы работаем над их устранением. Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки. Все остальные сервисы Яндекса работают в стандартном режиме без каких-либо проблем», — сообщил представитель.