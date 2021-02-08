В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса», свидетельствуют данные портала Downdetector.
На 16.57 по мск пользователи жаловались на проблемы в работе сайта (76%) и почты (18%).
В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Ведомостям», что «кратковременные сложности» испытывает только сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» в 4 городах.
«Мы работаем над их устранением. Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки. Все остальные сервисы Яндекса работают в стандартном режиме без каких-либо проблем», — сообщил представитель.