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В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Ведомости

Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса», свидетельствуют данные портала Downdetector. 

На 16.57 по мск пользователи жаловались на проблемы в работе сайта (76%) и почты (18%). 

В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Ведомостям», что «кратковременные сложности» испытывает только сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» в 4 городах. 

«Мы работаем над их устранением. Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки. Все остальные сервисы Яндекса работают в стандартном режиме без каких-либо проблем», — сообщил представитель. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных