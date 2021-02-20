Граждане России смогут получать госуслуги с помощью биометрических данных

Единая биометрическая система (ЕБС), позволяющая собирать биометрию и использовать ее для идентификации, является совместным проектом Банка России и «Ростелекома». Она была запущена в 2018 г. При этом принятый в конце прошлого года закон сделал доступными сервисы удаленной идентификации не только для банков, но и для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики.