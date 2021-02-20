Граждане России смогут получать госуслуги с помощью биометрических данных
Граждане России получат возможность сдавать биометрические данные, включая трехмерные фото лица и образцы голоса, в многофункциональных центрах (МФЦ) и получать по ним госуслуги без паспорта, следует из проекта постановления, разработанного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов.
«В МФЦ обеспечиваются размещение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, а также обеспечиваются при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация посредством единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы», — говорится в документе.
Таким образом, документ расширяет функции МФЦ. Ранее собирать биометрию могли только кредитные организации.
Единая биометрическая система (ЕБС), позволяющая собирать биометрию и использовать ее для идентификации, является совместным проектом Банка России и «Ростелекома». Она была запущена в 2018 г. При этом принятый в конце прошлого года закон сделал доступными сервисы удаленной идентификации не только для банков, но и для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики.
С 1 января 2021 г. россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии широкий спектр финансовых и государственных услуг, а наличие данных одновременно в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет получать услуги без предъявления паспорта: в базе ЕСИА (на портале госуслуг) в зашифрованном и обезличенном виде хранятся персональные данные, в то время как ЕБС хранит математически обработанные модели лица и голоса человека.
Пока сбор биометрии осуществляет 231 банк в 13,3 тыс. отделений по всей России, сообщила 18 февраля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. На данный момент в ЕБС зарегистрированы около 164 тыс. граждан.