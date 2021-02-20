Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии

Граждане России смогут получать госуслуги с помощью биометрических данных

Ведомости

Граждане России получат возможность сдавать биометрические данные, включая трехмерные фото лица и образцы голоса, в многофункциональных центрах (МФЦ) и получать по ним госуслуги без паспорта, следует из проекта постановления, разработанного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов.

«В МФЦ обеспечиваются размещение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, а также обеспечиваются при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация посредством единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы», — говорится в документе.

Таким образом, документ расширяет функции МФЦ. Ранее собирать биометрию могли только кредитные организации. 

Единая биометрическая система (ЕБС), позволяющая собирать биометрию и использовать ее для идентификации, является совместным проектом Банка России и «Ростелекома». Она была запущена в 2018 г. При этом принятый в конце прошлого года закон сделал доступными сервисы удаленной идентификации не только для банков, но и для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики. 

С 1 января 2021 г. россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии широкий спектр финансовых и государственных услуг, а наличие данных одновременно в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет получать услуги без предъявления паспорта: в базе ЕСИА (на портале госуслуг) в зашифрованном и обезличенном виде хранятся персональные данные, в то время как ЕБС хранит математически обработанные модели лица и голоса человека. 

Пока сбор биометрии осуществляет 231 банк в 13,3 тыс. отделений по всей России, сообщила 18 февраля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. На данный момент в ЕБС зарегистрированы около 164 тыс. граждан.

Ранее по теме: В России появится реестр для доступа к биометрическим данным

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных