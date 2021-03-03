МВД построит в Москве дата-центр за 7 млрд рублей

МВД планировало построить собственный дата-центр с 2015 г. Предполагалось, что в нем должны использоваться сервера с российскими процессорами. В дете-центре будут храниться сведения из баз данных МВД, в частности, информация о гражданах, транспортных средствах, разыскиваемых лицах и данные с камер видеонаблюдения,