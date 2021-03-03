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МВД построит в Москве дата-центр за 7 млрд рублей

Ведомости

МВД России к 2024 г. построит в Москве здание Федерального центра обработки данных за 7 млрд руб., следует из соответствующего постановления правительства.

«Осуществить в 2021-2024 годах бюджетные инвестиции за счет федерального бюджета в проектирование и строительство объекта "Федерального центра обработки данных МВД России", — говорится в постановлении.

На эти цели выделяется 7 млрд руб., из них на проектные работы — 600 млн руб. Окончательная стоимость работ может быть скорректирована при внесении поправок в федеральный бюджет.

Здание планируется построить по адресу ул. Поморская 50, площадь центра обработки данных составит 13310 кв метров.

МВД планировало построить собственный дата-центр с 2015 г. Предполагалось, что в нем должны использоваться сервера с российскими процессорами. В дете-центре будут храниться сведения из баз данных МВД, в частности, информация о гражданах, транспортных средствах, разыскиваемых лицах и данные с камер видеонаблюдения,

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных