МВД построит в Москве дата-центр за 7 млрд рублей
МВД России к 2024 г. построит в Москве здание Федерального центра обработки данных за 7 млрд руб., следует из соответствующего постановления правительства.
«Осуществить в 2021-2024 годах бюджетные инвестиции за счет федерального бюджета в проектирование и строительство объекта "Федерального центра обработки данных МВД России", — говорится в постановлении.
На эти цели выделяется 7 млрд руб., из них на проектные работы — 600 млн руб. Окончательная стоимость работ может быть скорректирована при внесении поправок в федеральный бюджет.
Здание планируется построить по адресу ул. Поморская 50, площадь центра обработки данных составит 13310 кв метров.
МВД планировало построить собственный дата-центр с 2015 г. Предполагалось, что в нем должны использоваться сервера с российскими процессорами. В дете-центре будут храниться сведения из баз данных МВД, в частности, информация о гражданах, транспортных средствах, разыскиваемых лицах и данные с камер видеонаблюдения,