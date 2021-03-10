Facebook объявила о запуске Instagram Lite
«Это новое приложение для Android разработано, чтобы предоставить людям, живущим в сельских и удаленных районах, высококачественный доступ в Instagram с минимальным использованием данных», — рассказали в компании.
Отмечается, что в Instagram Lite можно переписываться с другими пользователями через личные сообщения, а также записывать и публиковать видео.
Кроме того, пользователям будет доступна возможность смотреть короткие ролики Reels, но записывать их самому нельзя. В настоящее время в Instagram Lite также нет рекламы, хотя Facebook планирует добавить монетизацию в будущем.
На данный момент приложение доступно в 170 странах только для устройств на базе операционной системы Android. Версия для iOS в настоящий момент не планируется.