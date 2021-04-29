Больше половины квартальной выручки Apple принесли продажи iPhone
Выручка Apple за II квартал финансового года, который завершился 27 марта 2021 г., выросла на 53,7% в годовом выражении — до $89,6 млрд, говорится в отчете компании.
Более половины квартальной выручки компании принесли продажи iPhone. За указанный период они выросли на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $47,9 млрд. Продажи Mac также увеличились на 70% — до $9,1 млрд, продажи iPad составили $7,8 млрд, увеличившись на 78,9%, выручка от продажи устройств и аксессуаров — $7,8 млрд (+25% в годовом выражении). Онлайн-сервисы Apple — магазины приложений App Store, Apple Music и др. — принесли $16,9 млрд выручки за квартал, что на 26,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль компании составила $23,6 млрд против $11,2 млрд годом ранее, отмечается в отчете. На фоне положительных результатов Apple заявила, что увеличит свои дивиденды на 7% — до $0,22 на акцию и одобрит выкуп акций на $90 млрд. В прошлом году Apple объявила выкуп своих акций на $50 млрд и $75 млрд в 2019 г.
26 апреля Apple объявила о планах инвестировать $430 млрд в экономику США за пять лет. Компания инвестирует в закупку компонентов у американских поставщиков, центры обработки данных, развитие 5G-технологий и другие проекты. Apple также планирует создать ещё 20 000 рабочих мест в США.