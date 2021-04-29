Больше половины квартальной выручки Apple принесли продажи iPhone

Более половины квартальной выручки компании принесли продажи iPhone. За указанный период они выросли на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $47,9 млрд. Продажи Mac также увеличились на 70% — до $9,1 млрд, продажи iPad составили $7,8 млрд, увеличившись на 78,9%, выручка от продажи устройств и аксессуаров — $7,8 млрд (+25% в годовом выражении). Онлайн-сервисы Apple — магазины приложений App Store, Apple Music и др. — принесли $16,9 млрд выручки за квартал, что на 26,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.