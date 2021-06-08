«Яндекс.Драйв» начнет блокировать водителей за небезопасный стиль вождения
«Яндекс.Драйв» начнет присваивать статус водителям по манере вождения с возможностью поощрения за аккуратную и вечной блокировки за небезопасную езду. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Для всех водителей сервис создаст «профиль вождения», где будут собираться данные о манере езды пользователя. Она будет иметь вид цветовой шкалы и статусы «хороший» и «плохой». Для аккуратных водителей сервис разработает программу лояльности. Неаккуратных он сначала предупредит в приложении и укажет на конкретные случаи, а если манера езды не изменится, — повысит стоимость аренды «из-за более высокого риска ДТП и, соответственно, более дорогой страховки». «Как только вождение становится аккуратным и безопасным, цены возвращаются на прежний уровень. Если же манера вождения не изменится, то "Драйв" заблокирует доступ к сервису сначала временно, а потом навсегда», — говорится в сообщении.
В сервисе уточнили, что алгоритм, присваивающий водителям статус, анализирует последние 200 км поездок или столько, сколько пользователь успел проехать. В числе факторов, которые учитываются, резкость вождения (торможения и старты, крутые входы в повороты) и превышения скорости. Теперь все случаи, когда у водителя были нарушения, будут отмечены в истории поездок. По данным «Яндекс.Драйв» за последний месяц, которые собирались перед запуском обновления (до 7 июня), 90% водителей ездили аккуратно и по итогам получили статус «хороший водитель».
В конце 2019 г. другой крупнейший российский каршеринг «Делимобиль» запустил систему скидок для прилежных водителей. Пользователям сервиса с чистой историей поездок (без аварий и штрафов) предлагалось купить абонемент на три, семь или 30 дней по сниженной цене. Скидка для хороших водителей была установлена в размере от 15 до 60% стоимости абонемента.