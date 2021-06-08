«Яндекс.Драйв» начнет блокировать водителей за небезопасный стиль вождения

Для всех водителей сервис создаст «профиль вождения», где будут собираться данные о манере езды пользователя. Она будет иметь вид цветовой шкалы и статусы «хороший» и «плохой». Для аккуратных водителей сервис разработает программу лояльности. Неаккуратных он сначала предупредит в приложении и укажет на конкретные случаи, а если манера езды не изменится, — повысит стоимость аренды «из-за более высокого риска ДТП и, соответственно, более дорогой страховки». «Как только вождение становится аккуратным и безопасным, цены возвращаются на прежний уровень. Если же манера вождения не изменится, то "Драйв" заблокирует доступ к сервису сначала временно, а потом навсегда», — говорится в сообщении.