Reuters: Apple ведет переговоры о поставках аккумуляторов для электромобилей
Американская технологическая компания Apple начала вести переговоры с китайскими производителями аккумуляторных батарей для электромобилей, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство уточняет, что переговоры ведутся с компаниями CATL и BYD для дальнейшего производства собственных электромобилей.
Перспективы достижения соглашения пока не ясны, однако, по данным источников агентства, Apple поставила одним из условий для возможных поставщиков строительство производственных мощностей на территории Соединенных штатов Америки. Данное условие подтвердил агентству человек из администрации президента США Джо Байдена.
Старший экономический советник Белого дома Джаред Бернстайн сообщил, что данное условие «полностью соответствует тому, о чем говорил президент с точки зрения перемещения цепочек поставок, особенно в тех областях, где мы могли бы захватить долю мирового рынка».
Источники Reuters говорят, что CATL, будучи крупнейшим в мире производителем батарей для электромобилей, не хочет разворачивать производственные мощности на территории США из-за политической напряженности между Вашингтоном и Пекином.
В декабре прошлого года агенство сообщило, что Apple работает над созданием собственного электромобиля, его выпуск запланирован на 2024 г. Запланированный Apple электромобиль может включать в себя революционную технологию производства аккумуляторов, сообщало агентство со ссылкой на источники.