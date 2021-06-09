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Reuters: Apple ведет переговоры о поставках аккумуляторов для электромобилей

Ведомости

Американская технологическая компания Apple начала вести переговоры с китайскими производителями аккумуляторных батарей для электромобилей, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство уточняет, что переговоры ведутся с компаниями CATL и BYD для дальнейшего производства собственных электромобилей. 

Перспективы достижения соглашения пока не ясны, однако, по данным источников агентства, Apple поставила одним из условий для возможных поставщиков строительство производственных мощностей на территории Соединенных штатов Америки. Данное условие подтвердил агентству человек из администрации президента США Джо Байдена. 

Старший экономический советник Белого дома Джаред Бернстайн сообщил, что данное условие «полностью соответствует тому, о чем говорил президент с точки зрения перемещения цепочек поставок, особенно в тех областях, где мы могли бы захватить долю мирового рынка». 

Источники Reuters говорят, что CATL, будучи крупнейшим в мире производителем батарей для электромобилей, не хочет разворачивать производственные мощности на территории США из-за политической напряженности между Вашингтоном и Пекином. 

В декабре прошлого года агенство сообщило, что Apple работает над созданием собственного электромобиля, его выпуск запланирован на 2024 г.  Запланированный Apple электромобиль может включать в себя революционную технологию производства аккумуляторов, сообщало агентство со ссылкой на источники. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных