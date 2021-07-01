«Лига безопасного интернета» предложила Роскомнадзору замедлить TikTok

«»Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok большого числа запрещенного контента. В организации отмечают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует», — сказала агентству Мизулина. В документе регулятора призывают использовать меры по соблюдению закона о так называемой самоцензуре соцсетей на этой платформе «вплоть до замедления ее трафика».