«Лига безопасного интернета» предложила Роскомнадзору замедлить TikTok
«Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить TikTok на наличие материалов о самоубийствах, пропаганде наркотиков и оскорблений чувств верующих, а также при необходимости замедлить его работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Екатерину Мизулину, дочь сенатора Елены Мизулиной.
«»Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok большого числа запрещенного контента. В организации отмечают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует», — сказала агентству Мизулина. В документе регулятора призывают использовать меры по соблюдению закона о так называемой самоцензуре соцсетей на этой платформе «вплоть до замедления ее трафика».
Накануне в рамках прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не собираются блокировать иностранные соцсети. Однако сами платформы игнорируют требования регуляторов по удалению запрещенного контента, поэтому за ними остается право на применение технических мер, в том числе, по замедлению трафика на территории России.
Роскомнадзор в марте частично замедлил работу Twitter в связи с невыполнением требований регулятора. Кроме того, к началу июля по административным протоколам, поданным ведомством в суд, соцсеть обязана выплатить в сумме почти 30 млн руб. Ряд иностранных соцсетей, включая TikTok, Facebook и другие также в сумме должен выплатит штрафы на десятки миллионов рублей.