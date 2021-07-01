Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

«Лига безопасного интернета» предложила Роскомнадзору замедлить TikTok

Ведомости

«Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить TikTok на наличие материалов о самоубийствах, пропаганде наркотиков и оскорблений чувств верующих, а также при необходимости замедлить его работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Екатерину Мизулину, дочь сенатора Елены Мизулиной.

«»Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok большого числа запрещенного контента. В организации отмечают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует», — сказала агентству Мизулина. В документе регулятора призывают использовать меры по соблюдению закона о так называемой самоцензуре соцсетей на этой платформе «вплоть до замедления ее трафика».

Накануне в рамках прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не собираются блокировать иностранные соцсети. Однако сами платформы игнорируют требования регуляторов по удалению запрещенного контента, поэтому за ними остается право на применение технических мер, в том числе, по замедлению трафика на территории России.

Роскомнадзор в марте частично замедлил работу Twitter в связи с невыполнением требований регулятора. Кроме того, к началу июля по административным протоколам, поданным ведомством в суд, соцсеть обязана выплатить в сумме почти 30 млн руб. Ряд иностранных соцсетей, включая TikTok,  Facebook  и другие также в сумме должен выплатит штрафы на десятки миллионов рублей.

Ранее по теме: Путин заявил об отсутствии намерения блокировать иностранные соцсети

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных