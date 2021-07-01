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TikTok ответил на предложение о замедлении трафика в России

Ведомости

Россия стала четвертым рынком по объему контента, который был удален из-за нарушений правил сообщества TikTok. В I квартале текущего года было удалено более 3,7 млн видеороликов, которые были выложены российскими пользователями. Об этом заявил «Ведомостям» представитель соцсети в России, комментируя предложение «Лиги безопасного интернета» о замедлении трафика соцсети на территории страны из-за отсутствия модерации запрещенного контента. 

«82% этих видео удалены до того, как их посмотрел хотя бы один человек, 91% — до того, как на них поступили жалобы пользователей, а 93% — в течение 24 часов после публикации. 11 149 514 учетных записей были удалены за нарушение Правил сообщества или пользовательского соглашения, из них 7 263 952 учетных записи удалены по причине того, что они могли принадлежать лицам младше 13 лет», — пояснил представитель соцсети. 

Для обеспечения соблюдения правил сообщества TikTok использует комбинацию машинной и человеческой модерации. «Мы применяем разные меры к тем, кто нарушает правила, в том числе удаляем контент и блокируем аккаунты. Также у нас есть команды русскоговорящих модераторов и специальный функционал внутри приложения, с помощью которого пользователи и организации могут жаловаться на контент», — объяснил представитель. 

1 июля ТАСС сообщил, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить TikTok на наличие материалов о самоубийствах, пропаганде наркотиков и оскорблений чувств верующих. Глава организации Екатерина Мизулина — дочь сенатора Елены Мизулиной сообщила агентству, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok «большого числа запрещенного контента». Мизулина заявляла, что «модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует». В документе регулятора призывают использовать меры по соблюдению закона о так называемой самоцензуре соцсетей на этой платформе «вплоть до замедления ее трафика».

Накануне в рамках прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не собираются блокировать иностранные соцсети. Однако сами платформы игнорируют требования регуляторов по удалению запрещенного контента, поэтому за последними остается право на применение технических мер, в том числе по замедлению трафика на территории России.

Роскомнадзор в марте частично замедлил работу Twitter в связи с невыполнением требований регулятора. Кроме того, к началу июля по административным протоколам, поданным ведомством в суд, соцсеть обязана выплатить в сумме почти 30 млн руб. Ряд иностранных соцсетей, включая TikTok,  Facebook  и другие, также в сумме должны выплатить штрафы на десятки миллионов рублей.

Ранее по теме: «Лига безопасного интернета» предложила Роскомнадзору замедлить TikTok

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных