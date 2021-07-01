TikTok ответил на предложение о замедлении трафика в России

«82% этих видео удалены до того, как их посмотрел хотя бы один человек, 91% — до того, как на них поступили жалобы пользователей, а 93% — в течение 24 часов после публикации. 11 149 514 учетных записей были удалены за нарушение Правил сообщества или пользовательского соглашения, из них 7 263 952 учетных записи удалены по причине того, что они могли принадлежать лицам младше 13 лет», — пояснил представитель соцсети.