TikTok ответил на предложение о замедлении трафика в России
Россия стала четвертым рынком по объему контента, который был удален из-за нарушений правил сообщества TikTok. В I квартале текущего года было удалено более 3,7 млн видеороликов, которые были выложены российскими пользователями. Об этом заявил «Ведомостям» представитель соцсети в России, комментируя предложение «Лиги безопасного интернета» о замедлении трафика соцсети на территории страны из-за отсутствия модерации запрещенного контента.
«82% этих видео удалены до того, как их посмотрел хотя бы один человек, 91% — до того, как на них поступили жалобы пользователей, а 93% — в течение 24 часов после публикации. 11 149 514 учетных записей были удалены за нарушение Правил сообщества или пользовательского соглашения, из них 7 263 952 учетных записи удалены по причине того, что они могли принадлежать лицам младше 13 лет», — пояснил представитель соцсети.
Для обеспечения соблюдения правил сообщества TikTok использует комбинацию машинной и человеческой модерации. «Мы применяем разные меры к тем, кто нарушает правила, в том числе удаляем контент и блокируем аккаунты. Также у нас есть команды русскоговорящих модераторов и специальный функционал внутри приложения, с помощью которого пользователи и организации могут жаловаться на контент», — объяснил представитель.
1 июля ТАСС сообщил, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить TikTok на наличие материалов о самоубийствах, пропаганде наркотиков и оскорблений чувств верующих. Глава организации Екатерина Мизулина — дочь сенатора Елены Мизулиной сообщила агентству, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok «большого числа запрещенного контента». Мизулина заявляла, что «модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует». В документе регулятора призывают использовать меры по соблюдению закона о так называемой самоцензуре соцсетей на этой платформе «вплоть до замедления ее трафика».
Накануне в рамках прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не собираются блокировать иностранные соцсети. Однако сами платформы игнорируют требования регуляторов по удалению запрещенного контента, поэтому за последними остается право на применение технических мер, в том числе по замедлению трафика на территории России.
Роскомнадзор в марте частично замедлил работу Twitter в связи с невыполнением требований регулятора. Кроме того, к началу июля по административным протоколам, поданным ведомством в суд, соцсеть обязана выплатить в сумме почти 30 млн руб. Ряд иностранных соцсетей, включая TikTok, Facebook и другие, также в сумме должны выплатить штрафы на десятки миллионов рублей.