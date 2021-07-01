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Россия вывела на орбиту еще 36 спутников OneWeb

Ведомости

С космодрома Восточный с помощью разгонного блока «Фрегат» были выведены на целевые круговые орбиты еще 36 британских спутников связи компании OneWeb после запуска на ракете «Союз-2.1б. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. 

«Все 36 космических аппаратов находятся на расчетных орбитах. Миссия завершена успешно», — написал он в своем Telegram-канале. 

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный в 15:48 по московскому времени. 

После последнего пуска число космических аппаратов низкоорбитальной группировки OneWeb увеличилось до 254. 

Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.

Ранее по теме: На космодроме Восточный состоялся десятый пуск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных