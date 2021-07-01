Россия вывела на орбиту еще 36 спутников OneWeb
С космодрома Восточный с помощью разгонного блока «Фрегат» были выведены на целевые круговые орбиты еще 36 британских спутников связи компании OneWeb после запуска на ракете «Союз-2.1б. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Все 36 космических аппаратов находятся на расчетных орбитах. Миссия завершена успешно», — написал он в своем Telegram-канале.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный в 15:48 по московскому времени.
После последнего пуска число космических аппаратов низкоорбитальной группировки OneWeb увеличилось до 254.
Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.