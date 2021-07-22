В Кремле заявили об актуальности учений по изоляции рунета

Ранее РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика» сообщил, что во время учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, прошедших с 15 июня по 15 июля, была протестирована возможность физического отключения рунета от глобальной сети. Целью учений было определить возможность работы рунета в условиях внешних искажений, блокировок и других угроз. Предварительно учения признаны успешными.