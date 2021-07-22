В Кремле заявили об актуальности учений по изоляции рунета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актуальными учения по отключению рунета от глобальной сети.
«Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с ней», – сказал Песков журналистам.
Он отметил, что многие страны являются апологетами санкционной политики, инструментарий которой является «абсолютно непредсказуемым». В связи с этим «нужно быть готовым ко всему», рассчитывая при этом на сотрудничество и взаимодействие, добавил пресс-секретарь российского президента.
Ранее РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика» сообщил, что во время учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, прошедших с 15 июня по 15 июля, была протестирована возможность физического отключения рунета от глобальной сети. Целью учений было определить возможность работы рунета в условиях внешних искажений, блокировок и других угроз. Предварительно учения признаны успешными.