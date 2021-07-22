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В Кремле заявили об актуальности учений по изоляции рунета

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актуальными учения по отключению рунета от глобальной сети.

«Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с ней», – сказал Песков журналистам.

Он отметил, что многие страны являются апологетами санкционной политики, инструментарий которой является «абсолютно непредсказуемым». В связи с этим «нужно быть готовым ко всему», рассчитывая при этом на сотрудничество и взаимодействие, добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика» сообщил, что во время учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, прошедших с 15 июня по 15 июля, была протестирована возможность физического отключения рунета от глобальной сети. Целью учений было определить возможность работы рунета в условиях внешних искажений, блокировок и других угроз. Предварительно учения признаны успешными.

Ранее по теме: РБК: в России протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных