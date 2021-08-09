Рогозин заявил о проверке на «детекторе лжи» для топ-менеджеров «Роскосмоса»
Топ-менеджеров при назначении на должности в «Роскосмос» начали проверять на «детекторе лжи», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«С лета прошлого года я ввел обязательное прохождение полиграфа при назначении на значимые должности в госкорпорации и на наших предприятиях», — написал Рогозин в своем Facebook в комментарии к своему предложению о введении расстрела за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.
С предложением такого наказания глава «Роскосмоса» выступил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Рогозин пояснил, что коррупция в ОПК, по сути, является «потворством агрессору», направленным на ослабление собственной страны. В то же время сама космическая госкорпорация неоднократно оказывалась в центре резонансных коррупционных скандалов, в первую очередь, в связи с нарушениями во время строительства космодрома «Восточный» в Амурской области.
В частности, в мае этого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищениях на строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Сумма ущерба по одному — 600 млн рублей, по другому — 60 млн. Как сообщал в декабре 2019 г. генпрокурор Юрий Чайка, по эпизодам коррупции на строительстве первой очереди космодрома было на тот момент возбуждено 163 уголовных дела. Ущерб по уже вынесенным обвинительным приговорам оценивался в более чем 20,9 млрд руб. Большинство из них были возбуждены по фактам хищений. В ноябре того же года Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб.