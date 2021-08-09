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Рогозин заявил о проверке на «детекторе лжи» для топ-менеджеров «Роскосмоса»

Ведомости

Топ-менеджеров при назначении на должности в «Роскосмос» начали проверять на «детекторе лжи», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«С лета прошлого года я ввел обязательное прохождение полиграфа при назначении на значимые должности в госкорпорации и на наших предприятиях», — написал Рогозин в своем Facebook в комментарии к своему предложению о введении расстрела за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

С предложением такого наказания глава «Роскосмоса» выступил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Рогозин пояснил, что коррупция в ОПК, по сути, является «потворством агрессору», направленным на ослабление собственной страны. В то же время сама космическая госкорпорация неоднократно оказывалась в центре резонансных коррупционных скандалов, в первую очередь, в связи с нарушениями во время строительства космодрома «Восточный» в Амурской области.

В частности, в мае этого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищениях на строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Сумма ущерба по одному — 600 млн рублей, по другому — 60 млн. Как сообщал в декабре 2019 г. генпрокурор Юрий Чайка, по эпизодам коррупции на строительстве первой очереди космодрома было на тот момент возбуждено 163 уголовных дела. Ущерб по уже вынесенным обвинительным приговорам оценивался в более чем 20,9 млрд руб. Большинство из них были возбуждены по фактам хищений. В ноябре того же года Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб.

Ранее по теме: Рогозин выступил за смертную казнь для коррупционеров в ОПК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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