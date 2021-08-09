Рогозин заявил о проверке на «детекторе лжи» для топ-менеджеров «Роскосмоса»

В частности, в мае этого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищениях на строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Сумма ущерба по одному — 600 млн рублей, по другому — 60 млн. Как сообщал в декабре 2019 г. генпрокурор Юрий Чайка, по эпизодам коррупции на строительстве первой очереди космодрома было на тот момент возбуждено 163 уголовных дела. Ущерб по уже вынесенным обвинительным приговорам оценивался в более чем 20,9 млрд руб. Большинство из них были возбуждены по фактам хищений. В ноябре того же года Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб.