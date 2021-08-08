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Рогозин выступил за смертную казнь для коррупционеров в ОПК

Ведомости

Коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться не тюремными сроками, а расстрелами, считает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Я еще когда в Думе работал, тогда еще говорил и публично заявлял, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

Рогозин пояснил, что коррупция в ОПК, по сути, является «потворством агрессору», направленным на ослабление собственной страны.

Ранее в марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса, согласно которым 2% граждан хотят вернуть смертную казнь в стране. Мораторий на подобное наказание действует в России со 2 февраля 1999 г.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные ВЦИОМа, заявил, что отменить данный мораторий в России невозможно. Он сослался на Конституционный суд, который неоднократно говорил то же самое. Суд объяснил это тем, что из-за долгого моратория в стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.

Ранее по теме: Совет по правам человека выступил против возвращения смертной казни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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