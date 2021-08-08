Рогозин выступил за смертную казнь для коррупционеров в ОПК

«Я еще когда в Думе работал, тогда еще говорил и публично заявлял, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).