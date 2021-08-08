Рогозин выступил за смертную казнь для коррупционеров в ОПК
Коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться не тюремными сроками, а расстрелами, считает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Я еще когда в Думе работал, тогда еще говорил и публично заявлял, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).
Рогозин пояснил, что коррупция в ОПК, по сути, является «потворством агрессору», направленным на ослабление собственной страны.
Ранее в марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса, согласно которым 2% граждан хотят вернуть смертную казнь в стране. Мораторий на подобное наказание действует в России со 2 февраля 1999 г.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные ВЦИОМа, заявил, что отменить данный мораторий в России невозможно. Он сослался на Конституционный суд, который неоднократно говорил то же самое. Суд объяснил это тем, что из-за долгого моратория в стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.