На Apple подали жалобу из-за обхода закона о предустановке отечественного ПО
Покупатели iPhone направили жалобы в Ропотребнадзор и в Госдуму о том, что Apple обходит требования закона об обязательной предустановке отечественных приложений, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин. Вместо того, чтобы загружать их по умолчанию, при запуске окна выбора российских приложений, Apple ID выдавал ошибку или предлагал пропустить опцию, пишет газета «Коммерсантъ». Помимо проблем с выбором приложений при активации Apple ID, браузер Safari не дает возможности выбрать российский поисковик — по умолчанию там стоит Google.
Как сообщил изданию Горелкин, в ближайшее время он обратится в Минцифры и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку предустановки отечественного ПО на устройства Apple.
В Роспотребнадзоре сообщили изданию, что iPhone без предустановленного ПО может быть признан некачественным и потребитель вправе заявить требования о возврате денежных средств за покупку. В Минцифры газете назвали обход предустановки российских ПО «технической проблемой» и заверили, что «с ближайшим обновлением они будут устранены».
Поправки в закон «О защите прав потребителей» (так называемый закон об обязательной предустановке софта) были приняты в 2019 г. Согласно подзаконным актам к нему, софт из стран Евразийского экономического союза должен устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также Smart TV, которые будут продаваться в России с 1 апреля 2021 г.
В списке приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и др. Количество обязательных программ варьируется в зависимости от типа устройств (больше всего их на Android-смартфонах – 16 наименований). Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала», газеты «Ведомости» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.
В марте 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО. Согласно документу, штраф для должностных лиц может составить от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб. Закон вступает в силу 1 июля 2021 г.