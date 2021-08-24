На Apple подали жалобу из-за обхода закона о предустановке отечественного ПО

Покупатели iPhone направили жалобы в Ропотребнадзор и в Госдуму о том, что Apple обходит требования закона об обязательной предустановке отечественных приложений, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин. Вместо того, чтобы загружать их по умолчанию, при запуске окна выбора российских приложений, Apple ID выдавал ошибку или предлагал пропустить опцию, пишет газета «Коммерсантъ». Помимо проблем с выбором приложений при активации Apple ID, браузер Safari не дает возможности выбрать российский поисковик — по умолчанию там стоит Google.