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Россия и Белоруссия отменят роуминг на территории Союзного государства

Ведомости

Роуминг на территории Союзного государства России и Белоруссии будет отменен, следует из одной из 28 одобренных правительствами двух стран союзных программ — «Формирование единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации».

«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга», — говорится в описании к подписанной программе. Полный список программ опубликован в рамках совместного заявления правительств двух стран на сайте кабмина России.

В декабре 2019 г. Россия и Белоруссия подписали «дорожную карту» об отмене роуминга в рамках Союзного государства. В Министерстве связи и информатизации Белоруссии тогда заверили, что все мероприятия по отмене роуминга должны быть закончены к сентябрю 2020 г., однако к этому сроку реализовать договоренности не удалось. Сроки были сдвинуты на начало апреля 2021 г., однако после этого они были снова перенесены.

Ранее сегодня на Совете министров Союзного государства в Минске премьер-министр России Михаил Мишустин и белорусский премьер Роман Головченко подписали все 28 союзных программ, которые накануне согласовали по итогам переговоров президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они касаются создания единых рынков нефти, газа, электроэнергии, гармонизации таможенного, аграрного, трудового, социального законодательства, интеграции информационных систем контроля и маркировки товаров и других вопросов двусторонней экономической интеграции. Кроме того, Путин вчера также объявил, что цена на газ для Белоруссии останется в 2022 г. на уровне текущего года.

Окончательно союзные программы будут утверждены в рамках отдельного декрета, который подпишут главы государств на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Как сообщил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, это произойдет в октябре текущего года.

Ранее по теме: Путин заявил о согласовании всех программ интеграции России и Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных