Россия и Белоруссия отменят роуминг на территории Союзного государства
Роуминг на территории Союзного государства России и Белоруссии будет отменен, следует из одной из 28 одобренных правительствами двух стран союзных программ — «Формирование единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации».
«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга», — говорится в описании к подписанной программе. Полный список программ опубликован в рамках совместного заявления правительств двух стран на сайте кабмина России.
В декабре 2019 г. Россия и Белоруссия подписали «дорожную карту» об отмене роуминга в рамках Союзного государства. В Министерстве связи и информатизации Белоруссии тогда заверили, что все мероприятия по отмене роуминга должны быть закончены к сентябрю 2020 г., однако к этому сроку реализовать договоренности не удалось. Сроки были сдвинуты на начало апреля 2021 г., однако после этого они были снова перенесены.
Ранее сегодня на Совете министров Союзного государства в Минске премьер-министр России Михаил Мишустин и белорусский премьер Роман Головченко подписали все 28 союзных программ, которые накануне согласовали по итогам переговоров президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они касаются создания единых рынков нефти, газа, электроэнергии, гармонизации таможенного, аграрного, трудового, социального законодательства, интеграции информационных систем контроля и маркировки товаров и других вопросов двусторонней экономической интеграции. Кроме того, Путин вчера также объявил, что цена на газ для Белоруссии останется в 2022 г. на уровне текущего года.
Окончательно союзные программы будут утверждены в рамках отдельного декрета, который подпишут главы государств на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Как сообщил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, это произойдет в октябре текущего года.