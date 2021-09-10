Россия и Белоруссия отменят роуминг на территории Союзного государства

В декабре 2019 г. Россия и Белоруссия подписали «дорожную карту» об отмене роуминга в рамках Союзного государства. В Министерстве связи и информатизации Белоруссии тогда заверили, что все мероприятия по отмене роуминга должны быть закончены к сентябрю 2020 г., однако к этому сроку реализовать договоренности не удалось. Сроки были сдвинуты на начало апреля 2021 г., однако после этого они были снова перенесены.