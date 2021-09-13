Пользователи сообщили о проблемах при скачивании приложений из App Store в России

В частности, 61% пользователей, которые испытывают проблемы, заявил о сложностях со скачиванием приложений, еще 30% — со скачиванием обновлений, а 9% — с авторизацией в магазине приложений. По данным Downdetector, больше всего сбоев фиксируют пользователи из Москвы.