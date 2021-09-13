Пользователи сообщили о проблемах при скачивании приложений из App Store в России
Пользователи из России пожаловались на сбои в работе App Store, свидетельствуют данные Downdetector.
В частности, 61% пользователей, которые испытывают проблемы, заявил о сложностях со скачиванием приложений, еще 30% — со скачиванием обновлений, а 9% — с авторизацией в магазине приложений. По данным Downdetector, больше всего сбоев фиксируют пользователи из Москвы.
На сайте App Store говорится, что сбой происходил сегодня с 11.00 до 17.10 мск.
«Были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом», — отмечается в сообщении.
10 сентября газета «Коммерсантъ» сообщала, что Роскомнадзор направил письма в госкомпании с вопросом об использовании иностранных интернет-протоколов шифрования, скрывающих названия сайта, перед тестом их блокировки. Чтобы сохранить работоспособность сетей во время теста, ведомство посоветовало перейти на Национальную систему доменных имен или подключиться к DNS-сервисам российских операторов связи, отмечало издание.