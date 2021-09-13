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Пользователи сообщили о проблемах при скачивании приложений из App Store в России

Ведомости

Пользователи из России пожаловались на сбои в работе App Store, свидетельствуют данные Downdetector.

В частности, 61% пользователей, которые испытывают проблемы, заявил о сложностях со скачиванием приложений, еще 30% — со скачиванием обновлений, а 9% — с авторизацией в магазине приложений. По данным Downdetector, больше всего сбоев фиксируют пользователи из Москвы. 

На сайте App Store говорится, что сбой происходил сегодня с 11.00 до 17.10 мск. 

«Были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом», — отмечается в сообщении. 

Как сообщает vc.ru, пользователи не могли скачать и обновить приложения через сети некоторых операторов. Речь идет о «Ростелекоме», «Мегафоне», а также МТС и Yota. По данным издания, приложения можно было скачать только через VPN. 

10 сентября газета «Коммерсантъ» сообщала, что Роскомнадзор направил письма в госкомпании с вопросом об использовании иностранных интернет-протоколов шифрования, скрывающих названия сайта, перед тестом их блокировки. Чтобы сохранить работоспособность сетей во время теста, ведомство посоветовало перейти на Национальную систему доменных имен или подключиться к DNS-сервисам российских операторов связи, отмечало издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных