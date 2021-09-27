Blue Origin анонсировала новый запуск корабля New Shepard

20 июля этого года в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard отправился основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос. Капсула с Безосом и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.