Blue Origin анонсировала новый запуск корабля New Shepard
Новый запуск многоразового космического корабля New Shepard аэрокосмической компании Blue Origin состоится 12 октября, следует из сообщения на сайте компании
«Сегодня Blue Origin анонсировала 18-ю миссию корабля New Shepard, которая состоится во вторник, 12 октября. Корабль доставит в космос и обратно четырех астронавтов, среди которых Крис Бошуайзен – бывший инженер NASA и сооснователь Planet Labs и Глен де Ври – заместитель председателя департамента здравоохранения компании Dassault Systemes и сооснователь компании Medidata», — сообщает Blue Origin.
Имена еще двух астронавтов компания объявит позже.
20 июля этого года в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard отправился основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос. Капсула с Безосом и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.