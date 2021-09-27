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Blue Origin анонсировала новый запуск корабля New Shepard

Ведомости

Новый запуск многоразового космического корабля New Shepard аэрокосмической компании Blue Origin состоится 12 октября, следует из сообщения на сайте компании

«Сегодня Blue Origin анонсировала 18-ю миссию корабля New Shepard, которая состоится во вторник, 12 октября. Корабль доставит в космос и обратно четырех астронавтов, среди которых Крис Бошуайзен – бывший инженер NASA и сооснователь Planet Labs и Глен де Ври – заместитель председателя департамента здравоохранения компании Dassault Systemes и сооснователь компании Medidata», — сообщает Blue Origin.

Имена еще двух астронавтов компания объявит позже.

20 июля этого года в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard отправился основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос. Капсула с Безосом и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных