В России интегрируют беспилотники в единое воздушное пространство к 2030 году
Правительство РФ утвердило Концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Копия документа опубликована на сайте правительства.
Программа разделена на три этапа: организационный (будет проводиться до 2023 г.), технологический (до 2027 г.) и цифровой (до 2030-го). На первом этапе будут внедрены сервисы для электронной регистрации, учета и идентификации в электронной форме беспилотных летательных аппаратов, а также будут разработаны правила подготовки и выполнения полетов.
На втором этапе планируется разработать и внедрить новые технологии, которые сделают полеты безопасными, а также создать необходимую инфраструктуру для связи, навигации и авиационного наблюдения (включая цифровые радиолинии и спутниковые технологии). Параллельно с технической подготовкой будет идти законодательная работа по утверждению требований к новым системам и оборудованию. На этом же этапе будут запущены полеты в тестовом режиме в едином воздушном пространстве.
На последнем этапе планируется внедрить цифровые технологии для обслуживания воздушного движения беспилотных летательных аппаратов, а также принять нормативные правовые и технические акты, чтобы завершить их безопасную интеграцию в единое воздушное пространство РФ.
В правительстве уверены, что развитие беспилотной авиации откроет новые возможности, в том числе позволит использовать ее для для экспресс-доставки, перевозки малых грузов и электронной коммерции, борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, мониторинга риска возникновения лесных пожаров и других опасных ситуаций.
В настоящее время в России зарегистрировано более 45 000 беспилотников массой менее 30 кг. Только в III квартале текущего года Федеральное агентство воздушного транспорта поставило на учет 5500 таких аппаратов. Всего же за этот период было подано около 8000 заявлений на регистрацию.