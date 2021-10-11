В России интегрируют беспилотники в единое воздушное пространство к 2030 году

На втором этапе планируется разработать и внедрить новые технологии, которые сделают полеты безопасными, а также создать необходимую инфраструктуру для связи, навигации и авиационного наблюдения (включая цифровые радиолинии и спутниковые технологии). Параллельно с технической подготовкой будет идти законодательная работа по утверждению требований к новым системам и оборудованию. На этом же этапе будут запущены полеты в тестовом режиме в едином воздушном пространстве.