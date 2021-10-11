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В России интегрируют беспилотники в единое воздушное пространство к 2030 году

Ведомости

Правительство РФ утвердило Концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Копия документа опубликована на сайте правительства.

Программа разделена на три этапа: организационный (будет проводиться до 2023 г.), технологический (до 2027 г.) и цифровой (до 2030-го). На первом этапе будут внедрены сервисы для электронной регистрации, учета и идентификации в электронной форме беспилотных летательных аппаратов, а также будут разработаны правила подготовки и выполнения полетов.

На втором этапе планируется разработать и внедрить новые технологии, которые сделают полеты безопасными, а также создать необходимую инфраструктуру для связи, навигации и авиационного наблюдения (включая цифровые радиолинии и спутниковые технологии). Параллельно с технической подготовкой будет идти законодательная работа по утверждению требований к новым системам и оборудованию. На этом же этапе будут запущены полеты в тестовом режиме в едином воздушном пространстве.

На последнем этапе планируется внедрить цифровые технологии для обслуживания воздушного движения беспилотных летательных аппаратов, а также принять нормативные правовые и технические акты, чтобы завершить их безопасную интеграцию в единое воздушное пространство РФ.

В правительстве уверены, что развитие беспилотной авиации откроет новые возможности, в том числе позволит использовать ее для для экспресс-доставки, перевозки малых грузов и электронной коммерции, борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, мониторинга риска возникновения лесных пожаров и других опасных ситуаций.

В настоящее время в России зарегистрировано более 45 000 беспилотников массой менее 30 кг. Только в III квартале текущего года Федеральное агентство воздушного транспорта поставило на учет 5500 таких аппаратов. Всего же за этот период было подано около 8000 заявлений на регистрацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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