Южная Корея запустила первую ракету-носитель

Южная Корея разрабатывала «Нури» более десяти лет. Предыдущие запуски в 2009 г. и 2010 г. ракет закончились неудачами. В 2013 г. Южная Корея успешно запустила свою первую в истории космическую ракету «Наро», но ее первая ступень была построена в России.