Южная Корея запустила первую ракету-носитель
Южная Корея осуществила первый запуск ракеты-носителя собственного производства, сообщает агентство Yonhap. Ракета «Нури» отправилась в космос с космодрома «Наро» в Кохыне.
«Южная Корея запустила первую космическую ракету-носитель собственной разработки», — пишет агентство.
Трехступенчатая ракета-носитель способна выводить на орбиту полезную нагрузку в 1,5 т. На разработку «Нури» Южная Корея потратила порядка $1,8 млрд.
Южная Корея разрабатывала «Нури» более десяти лет. Предыдущие запуски в 2009 г. и 2010 г. ракет закончились неудачами. В 2013 г. Южная Корея успешно запустила свою первую в истории космическую ракету «Наро», но ее первая ступень была построена в России.