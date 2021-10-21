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Южная Корея запустила первую ракету-носитель

Ведомости

Южная Корея осуществила первый запуск ракеты-носителя собственного производства, сообщает агентство Yonhap. Ракета «Нури» отправилась в космос с космодрома «Наро» в Кохыне.

«Южная Корея запустила первую космическую ракету-носитель собственной разработки», — пишет агентство.

Трехступенчатая ракета-носитель способна выводить на орбиту полезную нагрузку в 1,5 т. На разработку «Нури» Южная Корея потратила порядка $1,8 млрд.

Южная Корея разрабатывала «Нури» более десяти лет. Предыдущие запуски в 2009 г. и 2010 г. ракет закончились неудачами. В 2013 г. Южная Корея успешно запустила свою первую в истории космическую ракету «Наро», но ее первая ступень была построена в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных