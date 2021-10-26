Google грозит новый штраф в РФ за неудаление запрещенного контента

Накануне глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам переговоров с компанией заявил, что в Google объяснили наличие запрещенного контента в поисковой выдаче недостаточными техническими возможностями. Он отметил, что в открытом доступе в Google и Youtube остается более 2750 материалов, признанных в России незаконными и запрещенными к распространению, при этом полгода назад их было более 5500. К ним относятся материалы, распространяющие детскую порнографию, экстремизм и пропаганду наркотиков.