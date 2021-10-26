Google грозит новый штраф в РФ за неудаление запрещенного контента
Google грозит еще один штраф в России размером 4 млн руб. за неудаление запрещенной информации (ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ). Новый протокол был зарегистрирован в мировом суде Москвы в понедельник, 25 октября, следует из картотеки суда.
Заседание назначено на 8 ноября, тогда же будут рассмотрены два других протокола по этой же статье. Таким образом, в совокупности Google может быть назначено до 12 млн руб. штрафов.
В конце сентября Мировой суд Таганского района столицы назначил Google еще два штрафа за неудаление запрещенной информации на общую сумму 6,5 млн руб. Всего с начала года компания в России оплатила штрафы на 32,5 млн руб.
Накануне глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам переговоров с компанией заявил, что в Google объяснили наличие запрещенного контента в поисковой выдаче недостаточными техническими возможностями. Он отметил, что в открытом доступе в Google и Youtube остается более 2750 материалов, признанных в России незаконными и запрещенными к распространению, при этом полгода назад их было более 5500. К ним относятся материалы, распространяющие детскую порнографию, экстремизм и пропаганду наркотиков.
По словам Марко Панчини, главы Youtube по взаимодействию с органами власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис выполнил 96,2% требований по удалению материалов из поисковой выдачи. Так, в первом полугодии в России видеохостинг удалил более 489 000 видео. Ранее многомиллионные штрафы за неудаление запрещенного в России контента также получили Facebook, TikTok, Twitter, Telegram, WhatsApp и Mail.ru.