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В Москве скорость мобильного интернета в 1,8 раз выше, чем в регионах

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Средняя скорость мобильного интернета в Москве в 2021 г. выросла на 4 Мбит/с до 40 Мбит/с, а скорость интернета в целом по России снизилась на 3 Мбит/с и достигла 21,7 Мбит/с, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Telecom Daily. В Московской области скорость интернета выросла на 2,5 МБит/с, до 36,5 Мбит/с.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объяснил разницу со скоростью интернета в регионах и Москве тем, что в этом году операторы переоснастили сети в Москве, что позволило повысить скорость мобильного интернета. Так, в МТС изданию сообщили, что компания инвестировала в 2021 г. в сети Московского региона 16 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2020 г., а в 2022 г. планируется вложить еще 14 млрд руб.

В МТС изданию сообщили, что компания инвестировала в 2021 г. в сети Московского региона 16 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2020 г., а в 2022 г. планируется вложить еще 14 млрд руб. В «Вымпелкоме» рассказали, что благодаря масштабной программе по развитию сети в Москве средняя скорость интернета выросла на 74%, а максимальная может достигать 350 Мбит/с. 

Самая высокая скорость мобильного интернета в Москве зарегистрирована у «Мегафона» — 56,1 Мбит/с. Второе место занимает МТС — 43,1 Мбит/с, третье — Вымпелком с показателем в 40,2 Мбит/с, четвертое — Tele2 и 25 Мбит/с. В «Мегафоне» отметили, что скорость мобильного интернета растет в Москве и других регионах с одинаковой скоростью — на 19-20%. В Tele2 заявили, что не разделяют абонентов по качеству предоставляемого сервиса в зависимости от их местоположения и активно модернизируют сети во всех регионах присутствия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных