В Москве скорость мобильного интернета в 1,8 раз выше, чем в регионах
Средняя скорость мобильного интернета в Москве в 2021 г. выросла на 4 Мбит/с до 40 Мбит/с, а скорость интернета в целом по России снизилась на 3 Мбит/с и достигла 21,7 Мбит/с, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Telecom Daily. В Московской области скорость интернета выросла на 2,5 МБит/с, до 36,5 Мбит/с.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объяснил разницу со скоростью интернета в регионах и Москве тем, что в этом году операторы переоснастили сети в Москве, что позволило повысить скорость мобильного интернета. Так, в МТС изданию сообщили, что компания инвестировала в 2021 г. в сети Московского региона 16 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2020 г., а в 2022 г. планируется вложить еще 14 млрд руб.
В МТС изданию сообщили, что компания инвестировала в 2021 г. в сети Московского региона 16 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2020 г., а в 2022 г. планируется вложить еще 14 млрд руб. В «Вымпелкоме» рассказали, что благодаря масштабной программе по развитию сети в Москве средняя скорость интернета выросла на 74%, а максимальная может достигать 350 Мбит/с.
Самая высокая скорость мобильного интернета в Москве зарегистрирована у «Мегафона» — 56,1 Мбит/с. Второе место занимает МТС — 43,1 Мбит/с, третье — Вымпелком с показателем в 40,2 Мбит/с, четвертое — Tele2 и 25 Мбит/с. В «Мегафоне» отметили, что скорость мобильного интернета растет в Москве и других регионах с одинаковой скоростью — на 19-20%. В Tele2 заявили, что не разделяют абонентов по качеству предоставляемого сервиса в зависимости от их местоположения и активно модернизируют сети во всех регионах присутствия.