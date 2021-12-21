В Москве скорость мобильного интернета в 1,8 раз выше, чем в регионах

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объяснил разницу со скоростью интернета в регионах и Москве тем, что в этом году операторы переоснастили сети в Москве, что позволило повысить скорость мобильного интернета. Так, в МТС изданию сообщили, что компания инвестировала в 2021 г. в сети Московского региона 16 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2020 г., а в 2022 г. планируется вложить еще 14 млрд руб.